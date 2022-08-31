東方日報C1：港姐5候選佳麗確診！大熱邢慧敏陳銘鳳隨時退選

新冠疫情再趨嚴峻，單日確診個案連日逼近1萬宗，更「疫滲」娛樂圈！繼無綫總經理曾志偉上星期確診後，候選港姐同告失守，當中有5位佳麗中招，原定周日進行的準決賽被迫延期，眾佳麗的彩數分分鐘斷送在疫情下，而9月底在紅館舉行的決賽絕不改期，如果不幸確診又未及痊愈，恐怕臨門一腳都要退選！

《2022香港小姐競選》蓄勢待發，一班候選佳麗正加緊練習及排練，但受疫情影響爆出「港姐群組」！無綫昨日發出重要通告，大會接獲5位候選佳麗受2019冠狀病毒感染的消息，已即時安排各候選佳麗作核酸檢測，嚴格遵守防疫抗疫措施，暫停各項目綵排及宣傳工作，以保障候選佳麗、台前幕後團隊，以及參與者免進一步感染。

決賽如期舉行

本報收到獨家消息，5位確診候選佳麗分別是陳銘鳳、何思懿、邢慧敏、何詩琪及楊溢。據知，19位候選港姐連日來都有開工，日以繼夜的排練，亦忙於為贊助商拍攝宣傳片。每日開工前，所有佳麗都跟足劇組拍攝一樣，必定進行快速檢測。邢慧敏及何詩琪前日快測後證實「中招」，已即時通告大會告假，缺席拍攝工作，其他佳麗則繼續拍攝，完工後，陳銘鳳、何思懿及楊溢才確診。

由於新冠肺炎傳播力強勁，大會擔心傳播鏈繼續擴大，因眾佳麗拍攝宣傳照時均除口罩，憂心再有人受感染。大會同時宣布原定9月4日舉行的準決賽延期，以騰出充裕時間讓受感染者康復，繼續投入競選活動。雖然相關節目調動安排容後再作公布，但盛傳無綫初步擬定9月11日復辦準決賽，要視乎情況再作最後定案。

至於港姐決賽早已定於9月25日在紅磡體育館舉行，由於紅館檔期難作改動，所以競選事在必行，令候選港姐人心惶惶，擔心若不幸確診，趕不及在決賽前康復，大有可能要無奈自行選擇退選，2個月的時間和努力就會白費心機！

何詩琪曾做義工派米

確診的5個佳麗中，陳銘鳳和楊溢曾被選為觀眾至Like佳麗，搶先贏得聲勢。而大熱門邢慧敏日前被爆是非，有指其母經營麻雀檔逾10年，去年被突擊搜查，因而惹上官非。至於何詩琪日前曾做義工到社區中心參與派米活動，人美心善，但當日接觸不少市民，與其確診有否關連就不得而知。

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