Hexicon精彩•何止一面　六福珠寶鑽飾推介

【特約報道】簡約設計，創新演繹。六福珠寶2022新款Hexicon，俐落六角簡潔大方，摩登時尚。長方爪設計，令整體視覺效果更修長，全面展示出蘊藏在鑽石每一個切面的光彩。Hexicon鑽飾有三種鑲嵌款式可供選擇，還可配襯新款手鐲，獨特的皮帶扣款式，緊貼潮流又不失精緻。另外，還有Hexicon 18K金鑽石對戒，簡約大氣的設計，經典而又不失時尚，和伴侶一起時刻放閃。

Hexicon 18K金鑽飾

閃耀的鑽石與玫瑰金相互映襯，折射出獨特的動人光芒，炫熠多彩成就尊貴的經典時尚。鑽石的光芒，如同你的氣質般耀眼而無法阻擋。

Hexicon 18K金鑽石手鐲

獨特皮帶扣款式，緊貼潮流又不失精緻，舉手投足更是動人。簡潔多變的六角形，簡單而不失時尚，明亮的鑽石自帶光環與18K金搭配在一起，高級感升級，刻下你的潮流風格，盡情展現您的摩登姿態。

Hexicon 18K金鑽石對戒

將夢幻的愛情定格於指尖，完成攜手一生的約定。閃耀的鑽石鑲嵌於18K金戒環上，簡潔的線條打造平臂對戒，富有質感且時尚。另還有劍脊造型和經典光面設計的戒臂款式，巧妙地融入Hexicon六角形元素，緊托一顆純澈耀目的閃鑽，讓鑽石光芒倍添璀璨，見證滿滿的幸福時刻。