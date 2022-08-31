且試天下︱楊洋演技大躍進　雨中下跪劇鬥張豐毅

身為「四大頂流男星」之一的楊洋，和新一代「甜寵女神」趙露思合演的內地大熱古裝劇《且試天下》，將在9月1日開始，逢星期一至五晚上8時30分於港台電視31播出。在內地播映不久播放量逾37億的《且》劇，於美國及新加坡等地一樣「戲」勢迫人並成播放冠軍。而飾演「豐蘭息」一角的內地男神楊洋，非只有高顏值，其演技更廣受網民熱議，其中一場雨中下跪戲更是演技大爆發！

30歲的楊洋早年憑劇集《微微一笑很傾城》爆紅，之後主演的《全職高手》、《你是我的榮耀》、以及早前港台電視31播出的《特戰榮耀》等，口碑及收視一樣驚人。再挑戰古裝劇的楊洋，在《且》劇中更見其演技再大躍進，其中一場戲是「豐蘭息」楊洋為求取得父親「雍親王」張豐毅的原諒，要在雨中下跪，期間更遭賜毒酒及被施杖刑，遭毒打時痛得發抖，頸現青筋；飲毒酒時對父親的失望之情，楊洋的戲功令人深刻，而內地觀眾更是愈看愈心痛並太入戲，把張豐毅罵到上熱搜，指他是「渣爹」兼想以拳腳教訓他：「虎毒不吃兒！這個爹不要也罷！」、「哭死我了！張豐毅你還我眼淚！怎麼會有你這個渣的渣爹！」、「跪兩天暴揍了頓板子一直吐血，還賜杯酒把他的內力全廢，把兒子的一切東西接給自己！」

然而這場戲同樣令楊洋十分難忘，他說雨中下跪戲拍了2日，期間跪到頭暈腳軟，但同時要精神抖擻、中氣十足的唸對白，而拍攝時不單正下着雨，劇組為求完美效果更在現場加人造雨，令他全身濕透並爭點病倒。

另外，楊洋在劇中有大量武打場面，而他的主要武器就是一把扇。以扇來以一敵十，其實相當考功夫，要靈活地把扇轉來轉去以防守或攻擊，殊不容易。為了效果更好，楊洋基本上會親自應付所有動作戲，更花了大量時間苦練「轉扇功」，要練出快狠準並要型爆的招式，其凌厲扇功獲網民激讚「一扇在手，帥到流油」！