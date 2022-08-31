林奕匡被疫情拖慢造人大計　李靄璣嗌生住一個先

歌手林奕匡（Phil）與太太李靄璣（Rikko）昨晚（30日）出席活動，夫婦2人剛踏入結婚5周年（木婚），早前特意找來一處放滿木材的地方影靚相，Rikko說：「初頭我哋嘅期望好低，諗住搵啲樹林或者同個木琴影相留念，後來好多朋友提供唔同嘅地方畀我哋，其中一個叫做香港木庫。」她指正日慶祝並不一定代表浪漫，反而於生活上的小點滴中會更能體現。

談到造人大計，Rikko表示2人也喜歡小朋友，亦早有了共識，惟因疫情關係令計劃延遲，問到長輩們有否心急催促？Phil說：「都有同我講嘅。（你目標想生幾多個？）隨心啦，兩個固然之開心啦，因為有得一齊玩。」Rikko聞言即表示另有看法：「我作為生嗰個呢，真心唔應該畀咁多壓力媽媽嘅，我都未生，點知生完之後享唔享受個過程？所以不如生一個之後先再決定係最理想。」她笑言未必需要生小朋友，因世界人口很多，領養也是可行的方法：「但老公就成日話我哋啲基因咁好，冇理由唔生㗎。」

問到Phil於自己社交網留言：「戀愛是許多關卡不見得太易過」，是否太太給他太多關卡？他即連忙否認：「係自己隻歌歌詞嚟，係好多人有共鳴嘅歌，兩個人一齊會遇到好多困難，亦估唔到個世界會變成點，例如都估唔到會有疫情嘅出現。」他指兩人走在一起，互相照顧及鼓勵才是最重要。