食落肚的「護膚品」　愈吃愈Young

秋冬護膚除了使用護膚品和美容儀器，還可以通過食療來改善皮膚狀況。尤其是在護膚話題中熱度居高不下的膠原蛋白，是無論男女老少皆可補充的聖品。膠原蛋白是可以撐起皮膚的網狀結構，因為有充足膠原蛋白的人皮膚很彈潤，看起來總是精神很飽滿的狀態。不要以為美容補充品很貴，其實看起來很平常的豬腳與雞腳都是富含膠原蛋白的食材。享受美味的同時，又可以補充豐富營養，讓自己變得更年輕！

補充膠原蛋白吃這個

平日看起來很普遍的食材—豬腳與雞腳，其實是富有膠原蛋白的食物。富含膠原蛋白的食物，口感嫩滑且有彈性！而膠原蛋白是一種蛋白質，由胺基酸合成。只有補充足了，配合均衡飲食，長期下來或多或少都會有幫助。不過因為豬腳、豬皮也有一定含量的脂肪，因此每周不宜吃超過3次，有三高等疾病人士不適宜經常吃。而沒有太多脂肪的食材包括魚肉、雞肉、牛奶等蛋白質，經過轉化後可以製造膠原蛋白。胺基酸在合成蛋白質時，需要輔酶Q10和維生素C幫忙，輔酶Q10在許多肉類可以找到，而維生素C則可以透過日常的蔬果攝取。

必不可少的抗氧化

肌膚保養面臨的另一個問題就是抗氧化，多酚類食品就有助於讓皮膚維持年輕，還可以防止細胞老化。例如葡萄、蔓越莓、紅酒、綠茶、朱古力等食物種類，都有豐富的抗氧物質。但多酚效用期短暫，需要不停進食相關食物才可以有明顯效果。多酚屬於水溶類營養且不耐高溫，因此將蔬果造成沙律、果汁或洗一洗直接吃都能最大程度保存多酚。

維他命是合成膠原蛋白功臣

想讓皮膚有彈性，除了補充膠原蛋白，還可以多補充維他命ACE。其中維他命CE有助於抗氧化、抗發炎，而維他命A則有助避免膠原蛋白流失，而造成皮膚鬆弛和出現皺紋。許多新鮮蔬果都有豐富的維他命，例如甜椒、花椰菜、奇異果、橙等蔬菜水果都有維他命C。平時盡量要吃多於3種顏色的蔬菜以及兩種水果，就可以確保自己獲得充足營養變得更健康更年輕。