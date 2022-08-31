內部開出新占士邦條件「年輕同高」　英國視星符合晒被網民睇好接棒

英國男星丹尼爾格力（Daniel Craig）最後一次飾演占士邦的《007：生死有時》（No Time To Die）雖然上映至今將近1年，但影片的監製Barbara Broccoli早前已表明要花時間搵接任丹尼爾的人選。然而，最近有英國傳媒爆料指業界內部消息人士指出，下一任占士邦人選被要求「要高及年輕」，因而推算年紀大概在30出頭、身高超過1.8米以上。有網民指一直被視為新占士邦大熱的英劇《柏捷頓家族：名門韻事》（Bridgerton）上位新星Regé-Jean Page齊晒兩大要求！

Regé現年34歲，生得高大有型身高1.8米。除了網民認為他勝任之外，就連最近與他在《灰影人》（The Gray Man）中合作過的美國名導演羅素兄弟（The Russo Brothers）在訪問中亦睇好他演占士邦。其中Joe Russo對他有讚冇彈：「佢冇得彈。我意思係佢單靠小手指就已經迷人過晒大部分人。」

至於被外界視為Regé最強對手爭演占士邦的另一英國男星艾迪斯艾巴（Idris Elba），由於最近有報道指他已確定放棄接演，因為目前就只有Regé最合符傳聞中的新占士邦條件。看來他接棒的呼聲最高！