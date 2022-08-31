【#娛樂Hashtag】施匡翹澄清冇禁戀令　公開逆天長腿保養秘訣

有「樂壇腿精」之稱的歌手施匡翹（Zaina）以一雙逆天長腿迷倒不少宅男，不過入行以來Zaina鮮有傳出緋聞並一直保持單身，莫非真要嚴守其公司「禁戀令」？Zaina今次亮相六福珠寶特約：《#娛樂Hashtag》，接受主播謝嘉琪訪問時談到其擇偶條件，男士們一定要留意了！

眾所周知Zaina擁有白滑長腿，但原來一直以來眾多報道只是靠目測估計其腿長，Zaina在節目中終於公布官方數字：「分享畀你哋聽，其實係43吋！」她透露平日愛做瑜伽令美腿更修長，更指有瑜伽班的朋友藉此「增高」：「佢練習瑜伽2年幾之後，度高係高咗幾厘米！」而對方已過發育時期，相信是瑜伽助他改善姿勢，令其身材更挺拔。

提到新歌《My 1st Car》以車比喻愛情，帶出各人如何尋找與自己合拍的另一半，Zaina亦大方分享擇偶條件：「我鍾意孝順、性格好，想大家價值觀一樣，同埋偏向鍾意佢叻啲，咁我就可以喺佢身上互相學習。」說完內在條件，Zaina才害羞地笑言喜歡單眼皮的男生，但另一條件竟是眼睛不能比她大，她解釋：「因為如果佢眼睛水汪汪，我會覺得佢仲女仔過我，我鍾意Man啲！」

有傳Zaina初出道時其公司設下10年「禁戀令」，而入行3年的她感情一直交白卷，問到可是要再等7年才戀愛？Zaina即急急澄清：「呢個其實唔係嘅，『禁戀令』係假嘅，男士們一定有機會，大家唔好誤會！」她亦表明不抗拒與圈中人拍拖，直言如果愛情來也擋不住！至於初戀男友到底如何打動女神？Zaina和媽媽相處又有何趣事？立即收看本集《#娛樂Hashtag》便可知曉！

形象總監：Janae陳灝而

化妝及髮型：Wingkee Makeup

場地：Imini Partyroom