【簡潔生活學】消暑醒胃麻辣生酮菜
2022年08月31日 14:00
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（作者提供）
上星期8號風「馬鞍」來去匆匆，之前天氣悶熱得誇張，就算風球過後，下了幾場大雨，氣溫又再回升攝氏30度以上，這種天氣，胃口麻麻，所以我為自己準備了一款刺激胃口的生酮菜式──麻辣茄香金銀蛋。因為需要飽肚，所以我加了蒟蒻麵，由於蒟蒻十分高纖維，如果消化系統不好，不加都可以，一齊看看材料和方法吧。
麻辣茄香金銀蛋蒟蒻麵
材料：
皮蛋 1隻(預先煮5分鐘)
雞蛋 3隻
番茄 2-3個
香葱 少許
芫荽 少許
蒟蒻麵 1包（視乎不同牌子分量有別）
調味料：
花椒 2茶匙
麻辣醬 2茶匙
乾辣椒 適量
生酮豉油 適量
生酮糖 1茶匙
蔬菜粉 少許
蒜蓉 少許
水 少許
做法：
1.蒟蒻麵燙水後瀝乾備用。
2.將皮蛋切6至8件，備用。
3.熱鑊落油，先煎荷包蛋，備用。
4.放皮蛋落鑊煎一煎，備用。
5.熄火後落牛油、蒜蓉、花椒，開中細火加麻辣醬、乾辣椒、番茄炒一會。
6. 加入生酮豉油、生酮糖、蔬菜粉調味，加水落葱段再煮一會。
7. 落荷包蛋和皮蛋煮至收汁，可加入蒟蒻麵撈一撈，不想沾汁可先放碗也可，之後倒入食材，最後放葱和芫荽便成。
Profile：Kitty Wong
-已婚，育有3名子女
-MCM 媽·潮·物專業收納服務網站創辦人
-日本及美國認證收納師
-認證生酮飲食教練
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