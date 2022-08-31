【簡潔生活學】消暑醒胃麻辣生酮菜

上星期8號風「馬鞍」來去匆匆，之前天氣悶熱得誇張，就算風球過後，下了幾場大雨，氣溫又再回升攝氏30度以上，這種天氣，胃口麻麻，所以我為自己準備了一款刺激胃口的生酮菜式──麻辣茄香金銀蛋。因為需要飽肚，所以我加了蒟蒻麵，由於蒟蒻十分高纖維，如果消化系統不好，不加都可以，一齊看看材料和方法吧。

麻辣茄香金銀蛋蒟蒻麵

材料：

皮蛋 1隻(預先煮5分鐘)

雞蛋 3隻

番茄 2-3個

香葱 少許

芫荽 少許

蒟蒻麵 1包（視乎不同牌子分量有別）

調味料：

花椒 2茶匙

麻辣醬 2茶匙

乾辣椒 適量

生酮豉油 適量

生酮糖 1茶匙

蔬菜粉 少許

蒜蓉 少許

水 少許

做法：

1.蒟蒻麵燙水後瀝乾備用。

2.將皮蛋切6至8件，備用。

3.熱鑊落油，先煎荷包蛋，備用。

4.放皮蛋落鑊煎一煎，備用。

5.熄火後落牛油、蒜蓉、花椒，開中細火加麻辣醬、乾辣椒、番茄炒一會。

6. 加入生酮豉油、生酮糖、蔬菜粉調味，加水落葱段再煮一會。

7. 落荷包蛋和皮蛋煮至收汁，可加入蒟蒻麵撈一撈，不想沾汁可先放碗也可，之後倒入食材，最後放葱和芫荽便成。

Profile：Kitty Wong

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