忽然瘋傳王菲離婚原因　關李亞鵬欠債4千萬人仔事？

亞洲樂壇天后王菲、李亞鵬2013年驚爆離婚消息，向來行事低調的王菲一反常態，罕有地喺社交網以「夫妻緣盡至此」宣布同李亞鵬結束8年婚姻生活。當時就有傳因為李亞鵬愈嚟愈似生意人，性格上二人合唔嚟，奈何大家生活模式理念不同，所以決定分開。不過近日網上再次翻炒二人離婚原因，指王菲同李亞鵬之所以離婚係兩人三觀唔同，而且李亞鵬係「投資黑洞」，至今欠債4,000萬人民幣（約4,554萬港幣）未還，王菲當年更加係主動提出離婚嘅人，不過當事人暫無回應，不知消息真偽。

消息嚟自一名姓張嘅財經記者透露，佢聲稱當年離婚係王菲先主動提出，兩人婚後發現各種價值觀不同，李亞鵬愛投資，各方面都想參一腳，酒吧、房地產、電視劇等李亞鵬都曾參與投資，結果「做一行虧一行」，目前還敗訴欠人4,000多萬人民幣未還，最近更傳聞佢會轉行去做直播帶貨。

而李亞鵬早年上內地節目時亦曾鬆口離婚同經濟問題有關，佢講到自己曾有6年冇收入，只能靠借錢同過去拍戲儲起嘅錢過日子，佢被問到嗰6年點養家餬口時，佢就口快快答：「所以我離婚了。」令場面一度尷尬。