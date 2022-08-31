梅媽開腔否認被禁錮　大爆梅啟明一身風流債：美國仲有兩個仔

已故天后梅艷芳的胞兄梅啟明日前入稟高院控告護士及姪仔梅柏麟，阻止梅媽與他接觸、支付其兒子的生活費及濫用梅媽的生活費等，向2人索償合共800萬港元。今日（31日）事件再有新進展，梅媽接受網台節目訪問，親自開腔否認被禁錮：「我好清醒有食嘢，鄭姑娘好到搵唔番第二個。我點會畀人禁錮，冇咁嘅事，佢（梅啟明）想我禁錮就真，所以避佢搬到咁遠。佢樣樣都錢錢錢，一個月畀一萬、二萬、三萬，固定咗我可以做得到，我都會做，但你唔係喎！攞錢冇固定時間，你叫我點畀呀？點頂呀我都係靠阿梅嗰啲生活費，又要交租都兩三萬蚊租㗎。」又直指：「唉！我4個仔女，係呢個最衰，佢以前細個唔係咁，都唔知佢群到咩人變晒。」

梅媽又表明不相信梅啟明的兒子生病：「畀醫生紙我睇吓，我盡我自己可能，幫得多少都幫。佢依家老婆同仔都唔顧，仲四圍去住攬女人。幾十歲仲去搵女人搞搞震，（我）啲錢好辛苦㗎，阿梅啲錢（遺產）係用嚟做生活費㗎，唔係畀你拎出去玩女人㗎！你有錢去玩你嘅事，我每使一毫子都係阿梅嘅辛苦錢。佢有錢包10個都唔關我事，我講明，玩女人我一毫子都唔會畀錢你。」更突然爆料：「佢喺美國又有『蘇州屎』，仲有兩個仔！真陰功囉......佢風流，咩唔風流呀。」