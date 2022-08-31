SeaPod　臨海獨立屋新典範

獨立屋加上臨海建造，私隱度高，又可坐擁無敵海景，是許多人夢寐以求的安樂窩，但受制於土地問題，想入住這類得天獨厚的豪宅，不是一擲千金就能如願以償。有創科公司推出海上住宅設計方案「SeaPod」，通過充氣鋼管的支撐，直接把獨立屋建於海上，並融入可持續發展的元素，加上售價只需39.5萬美元（約310萬港元），市場潛力之大難以估量。

【設施一應俱全】

由來自巴拿馬創科公司「Ocean Builders」推出的水上建築概念「SeaPod」，是建築師Koen Olthuis的構思，外觀獨特，貌似巨型貝殼，又令人聯想起一架架未裝上螺旋槳的直升機，它之所以浮於海面主要靠下方的充氣鋼管支撐。「SeaPod」的居住面積有833平方英尺，可供兩人入住，當中分設3層半空間，間隔包括客廳、廚房、臥室、浴室等等，但可按住戶需要作出改動，例如淋浴間可升級為水療浴缸，客廳又可改建為第二間臥室、健身房或辦公室，非常靈活。

【景觀一覽無遺】

內部設計講究是「SeaPod」教人期待的主要原因，最大的賣點莫過於窗口面積多達578.45平方英尺，無論客廳、臥室或廚房都對正落地玻璃窗，方便引入自然光之餘，還將住所享有無敵海景的優勢放到最大。與此同時，玻璃窗表面帶有特殊的防紫外線色調，可發揮防曬、隔熱的作用，由外望內時更會呈現鏡面效果，確保住戶的隱私，設計超貼心。此外，牆身的線條模仿水流設計，又將燈泡、電掣、插座等統統隱藏起來，營造出優雅而簡潔的觀感。

【先進科技集一身】

據「Ocean Builders」稱，用上鋼材、混凝土、玻璃纖維、凝膠塗層（Gel Coat）等物料來建造的「SeaPod」，不僅為人類提供居所，亦是一個「魚類聚集裝置」（Fish aggregation devices），可作為某些魚類的家園，為恢復海洋生態系統提供助力。另外，為了實現可持續的構想，「SeaPod」有海水化淡設施，並正研究加入固體垃圾焚燒爐，以便妥善處理廁所垃圾。值得一提，「SeaPod」備有智能家居設施，可使用智能戒指解鎖，例如將淋浴間調至預設溫度、開啟音響、燈光等等，給住戶帶來方便又舒適的生活。