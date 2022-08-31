麥玲玲陳曉華「母女」情深　大騷演技

由葉念琛執導TVB新劇《美麗戰場》，日前煞科，該劇特別搵番他的電影班底堪輿學家麥玲玲、方力申以及林盛斌助陣，原本在內地搵緊真銀的麥玲玲，亦為了撐這位「家人」特別返香港兩個月開工，戲中，她與陳曉華飾演兩母女，對於「囡囡」，玲玲大讚她前途無限：「佢好好，性格都好細路女，咁佢亦真係仲細，會幾貪玩又好感性，又易喊，但呢種性格對演戲都好有幫助，見佢各方面都進步得好快，肯學肯捱，係一位好好嘅演員。」

麥玲玲於新劇中，被問到最難忘一幕，玲玲首推戲中曉華受傷害找她哭訴的一段戲：「呢場戲，大家都好情深，曉華喊嘅時候，我都有動容，導演都話我眼有淚光。」

一山不能藏二虎，三位靚女陳瀅、劉佩玥、陳曉華合作，玲玲指她們感情非常好，性格爽朗，私底下，一齊食飯仲會將感情事擺上台一齊研究，難得遇到堪輿大師麥玲玲，她們當然都有請師傅贈番兩句，麥玲玲笑言：「咁我都有畀啲意見，話畀佢哋知佢哋適合啲乜嘢人，同埋將來應該嫁啲邊類型嘅人。」

麥玲玲今次於劇中演慈母角色，戲內煮飯煲湯，戲外同樣非常照顧同劇演員，湯水、鮑魚樣樣齊，食到大家都「增磅」不少，成個劇組非常有愛，原本在內地有不少Job的她，更不惜推Job回港幫拖，除了演出，一些大型豪華場景，她都有出手相助，玲玲姐亦忍不住笑言：「我都叫導演喺片尾，應該都要出番我係其中一個製片，哈哈！不過，今次真係拍得好開心嘅，我依家返咗大陸，希望將來可以返嚟幫手宣傳啦。」