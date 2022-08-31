愛吃肉的朋友，除吃原塊牛扒，閒時最愛到燒肉店大啖吃，近期有燒烤店提供本地少吃的部位，不同部位的高質肉食在火上烤煮，看到肉汁和油脂烤得滋滋作響，真係未食已流晒口水。亦有選用木和備長炭打造的直火料理餐廳，為客人提供新菜單，除了肉類還有海鮮，讓大家吃出不一樣的燒烤風味。

罕見和牛內臟

香港吃到不同品種的日本和牛及部位，但因運送和批文等原因，眾所周知和牛內臟幾乎沒有出口。銅鑼灣九州燒肉放題專門店宮崎肉本舖以宮崎桜花牧場直送的A5櫻花和牛作主打，近日更提供和牛內臟放題，每日會供款3個部位，當中包括牛大腸、小腸、牛肚、牛心、牛柏葉或牛沙瓜。餐廳會按各內臟的特性加以處理，富油香的牛腸先去除多餘油脂，再以秘製醬料醃製，油香彈牙。牛肚用香料清洗浸泡後加秘製醬料醃，入口爽嫩。牛柏葉浸泡後用熱水洗乾淨，再加冰水浸泡和以辣椒去腥，燒烤後惹味香口。除和牛內臟還有超過60款美食任君選擇，必定讓大家捧住個肚走。

新單點菜式

燒烤美食固然吸引，但懶得自己燒又想翹埋雙手等食，可以選擇中環直火料理餐廳Fireside。餐廳近日推出多款以海鮮及肉類做主角的單點菜式，高質的澳洲Mayura Station 朱古力和牛，肉味濃而柔軟滑溜。另外還有6至13歲的Rubia Gallega牛肉和15至24個月的意大利Scottona牛等，各有風味。海鮮的話，有乾式熟成日本近畿魚、北海道大閘蟹佐杏仁木燒西班牙圓米飯等，海鮮的風味加入炭火的熏香，加添層次和味道。