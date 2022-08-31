9月底嫁醫生男友！陳煒點都先註冊講明唔改期

藝人陳煒（煒哥）、陳敏之、江嘉敏及袁文傑等今日（31日）出席無綫劇集《黯夜守護者》宣傳活動，玩遊戲之餘更向現場觀眾派中秋節禮物，吸引大批途人圍觀，場面熱鬧。身為男主角的陳展鵬依然身在內地開工，活動上他透過視像與大家見面，承諾盡快歸隊，而囡囡小豬比好奇亂入，樣子萌爆。

煒哥今次破天荒於劇中育有一名15歲兒子楊凱博，二人交流不錯，煒哥對他讚不絕口：「佢比較單純，好易氹。（最初知道有咁大個仔過到心理關口？)其實再大啲都仲得嘅，今次同小朋友合作，呢度多咗年輕人嘅心態，自己都多咗啲見識。」她又笑言自己在這個年紀時依然傻更更，當問到最反叛是甚麼，她說：「初中無心向學走去拍拖，令到媽咪擔心又激心。（初戀維持幾耐？）哈哈，唔記得咗。」

將於，9月底跟醫生男友陳國強結婚，準新娘煒哥表示心情未見特別緊張，又打趣婚禮不用自己準備，已交由時裝設計師好友何國鉦幫手：「我哋都係好簡單啫，同朋友食餐飯。（有請圈中人？）有，少囉。（係咪已經停工？）我仲有工作，嚟緊會主持一個烹飪節目，所以我望住寫菜單。（近日疫情反彈，點都唔會再改期？）唔會喇，點都註咗冊先。」