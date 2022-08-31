本日日本：期間限定 與Hello Kitty許願兔共進晚餐

無論你是Hello Kitty忠實擁躉，抑或近年冒起的許願兔Wish me mell的Fans，都一定會對以下為你介紹的自助餐有興趣。東京Keio Plaza Hotel Tama（多摩京王廣場酒店）將聯乘這兩位熱爆卡通人物，由9月3日至10月30日期間的星期六、日及公眾假期，於酒店餐廳「樹林」推出晚餐及甜品自助餐。晚餐食品包括烤牛肉、特製咖喱、芝士意大利粉、印上Hello Kitty樣的水果三文治等，共有15款美食供應，吃完主菜到甜品，很多款都以許願兔為主角，例如以牠的住處梅西山丘為主題的法式蛋糕、以牠的裙子為創作靈感的士多啤梨蛋糕、彩虹啫喱等多款可愛又繽紛的甜品給食客品嘗。此外更推出每天只限兩枱的特別座位，擺放了Hello Kitty及許願兔的巨型公仔，可與牠們共進晚餐及打卡，真的很興奮呢！成人每位價錢為5,500日圓（約HK$314）、特別枱每位6,000日圓（約HK$342），用餐時間為90分鐘。