容祖兒體驗情侶生活好有Feel　嬌俏冧挨男神張翰

天后容祖兒（Joey）最近喺內地綜藝節目《牧野家族》表現突出，上次佢食豬糧已經製造爆炸話題，估唔到今次佢更加變咗上「相睇節目」，最新一集要求佢同男神演員張翰體驗情侶生活。兩個人初次見面，加之張翰比較慢熱，一開始都有啲尷尬，兩個人仲需要完成節目布置嘅情侶任務。

清單中其中一樣就要整早餐，張翰煎完蛋之後就同Joey坐埋一齊分享碟蛋，Joey一邊吃一邊笑問：「好搞笑，是相親節目嗎？」之後又大讚張翰煎得好食：「是不是嘴甜一點，男生就會願意去幫忙多一點？」張翰即答「不一定」，Joey繼續追問：「你喜歡哪個款式？爽朗嗎？」對方也大方回應：「有一些你說性格很好，那種，很外放的，我覺得開心一點挺重要的。」已經心心眼嘅Joey即時成個頭挨落對方膊頭，畀足面對方，更被網友狂讚二人合襯。

Joey見大家仲未破到冰，就話同對方對場戲，打破尷尬氛圍，反而張翰反問Joey鍾意咩類型嘅男士，Joey打趣道：「因為我平時已經夠粗魯了。（想要文靜一點？）對，文青。」之後佢再話自己要做一個溫柔啲嘅女仔，仲叫張翰如果見佢做得唔好，就張立刻提醒佢。

兩人之後再去魚塘泛舟、做瑜伽、餵羊等，佢哋去到羊圈投餵動物時，Joey就被動物嚇親，下意識挽住張翰手臂，又躲喺佢身後，令唔少網友大讚兩人有「CP感」，仲話從來都未見過咁怕醜嘅Joey同上節目咁積極嘅張翰，一致睇好二人嘅互動。