陳瀅直認冇人追：已經3個月冇出街食飯

陳瀅（Jeannie）、周嘉洛、王灝兒（JW）和朱敏瀚主演的《痞子殿下》，觀眾反應相當不俗，４人更成為好友，並且經常拍片甫上網，日前，眾人拍片大玩「Truth or Drink」，JW問朱敏瀚自分手後，有冇女仔或「Gay男」想跟他約會？朱敏瀚諗一諗謂：「首先我係一個Wall（牆）好高嘅人，所以我唔係好alert（意識到）呢樣嘢。我喺社交網絡係收到好多私訊，嗰啲係我唔識嘅。」一向牙尖嘴利的陳瀅，再追問對方：「有冇發春夢with who？」朱敏瀚帶點尷尬疑似爆粗後便飲了半杯威士忌，拒絕回應該問題，JW和陳瀅則感到非常意外，並大呼「想知係邊個喎。」

輪到周嘉洛被「逼供」，先要他向鏡頭展示社交平台搜尋記錄，嘉洛望完電話，二話不說一飲而盡，拒絕回答。至於陳瀅則被JW問到：「有幾多個人追緊你？同埋有邊個最大機會會結婚？」陳瀅秒回：「追真係冇，I'm not lying（我沒有說謊）」，JW一臉驚訝反問：「冇人追你？一個都冇？追喎！咁約食飯呢？」陳瀅笑指：「我３個月冇出過去食飯，真係冇呀嘛！我對上一次同邊個男仔單獨食飯呢？我懷疑係導演。」眾人立即打呵欠示意答案「冇料到」。