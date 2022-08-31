精選日系新店　嗜麵AK力谷拉麵

每次去日本，大家都會捐窿捐罅尋訪特色美食小店，其實想食地道日本菜，無論是醫肚的拉麵、惹味的串燒等，本地都有得揀，近日還有新店登場，想體驗地道的日式風味，沒有難度。

善心拉麵

日本人氣拉麵店，門口永遠大排長龍，當地人更喜歡在飲酒後吃拉麵解酒。將於9月4日在尖沙咀正式開幕的「日暮家‧麵匠」是MIRROR成員AK(老闆)與哥哥、朋友合資開設的新店，老闆素來以愛吃麵著稱，而店未開，不少生粉 (AK粉絲名)及MIRO(鏡粉)已經在官方社交平台狂畀Like。

小店主力提供拉麵，4款湯底包括雞白湯、豚骨湯、味噌湯、蜆貝醬油湯，配雞肉或豚肉叉燒打造出美味拉麵，開幕時更有季節限定的葡式檸檬蜆貝拉麵，每款拉麵都限量推出。此外，亦有和風豚雞叉燒迷你炒飯、天婦羅無骨雞翼、柑橘果凍唐揚炸雞和2款口味的燒餃子等小食。

眾所周知AK是貓奴，所以店內牆壁亦有其先後飼養的貓貓的「貓樣」，而值得一提是拉麵店支持不同的浪浪機構，由9月4日至9月17日，客人惠顧小店時出示指定浪浪機構的捐款紀錄，可獲贈1支特色飲品。

日式串燒

烤得焦香的日本串燒，配啤酒或清酒品嘗，味道一流。早前於上環開業的日式串燒店「仟穆」，提供不同的肉食、海鮮和蔬菜串燒，「廚師精選八式串燒套餐」，套餐有前菜、時令煮物、8款廚師發辦串燒、雞湯烏冬及甜品。選用本地黃油雞打造的「從喙到尾」全體雞套餐，內有雞冠、雞掌心、雞腳和雞尾酒。另外還有少見的和牛內臟如橫膈膜筋、牛肚、金錢肚、牛柏葉、重瓣胃、牛小腸和牛心等供應，身為串燒迷的你，必定大滿足。