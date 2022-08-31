蘇韻姿《好聲好戲》聲演楊茜堯代表作　獲監製潘嘉德大讚完美

無綫節目《好聲好戲》第二季首周出賽藝人分別有蘇韻姿（Andrea）、戴耀明（明仔）、姜麗文（Lesley）及袁偉豪，其中Andrea 先後在第一及第二回合跑出，首個回合更獲得 11 盞綠燈滿分。Andrea第一回合聲演《宮心計》中由楊茜堯飾演的狠毒失控「姚金鈴」時充滿感情不在話下，更每個表情均與楊茜堯「神同步」，獲監製潘嘉德大讚：「近乎完美，情緒控制得好好，又要聲又要準」，主席評判汪明荃則說：「聽講佢中文水準得幼稚園程度，但我覺得佢捉口型好啱。」

在第二回合她與 Lesley 一起接受「冧豬哨牙妹」聲演挑戰，Andrea面對配音配到到扭身兼扭勢的Lesley時 ，依然技術式壓倒對手，並繼續獲得高度評價。汪明荃指：「佢聽出嚟好似哨牙。」

至於出名感情豐富的Lesley，雖然綜合兩個回合成績暫只排第3，但其實頭2集表現均相當亮眼，尤其聲演《銀樓金粉》和爸爸秦沛隔空鬧交一幕，配合角色激動地駁完一輪嘴兼高聲尖叫後，Lesley即激動得雙眼通紅謂：「人生未試過咁緊張，叫我喺一百萬人面前唱歌都冇咁緊張，我唔知點解對手震晒。」