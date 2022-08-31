安俊豪11月開「處男」音樂會　 黃溢濠林千渟一拍即合

歌手安俊豪為新歌《還好沒有你在》拍攝MV，更邀請演員黃溢濠及林千渟擔任男女主角，MV中溢濠與千渟飾演已分手的情侶，最後因太想念對方，才發現自己其實很愛大家而情緒崩潰。溢濠在新歌MV中飾演攝影師，為了演出他更特意留鬚，令角色更有神髓。而千渟在最後一場喊戲「演技大爆發」，獲導演大讚演得十分好，且喊得令人心痛。

今次乃安俊豪跟溢濠及千渟三人首度合作，千渟原來在合作前已分別認識安俊豪及黃溢濠。MV拍攝一開始，先拍攝溢濠與千渟拍拖時甜蜜的回憶片段，二人要表現親暱面貼面，溢濠笑言一度感到尷尬，大讚千渟說：「因為拍攝時男仕需要主動做一啲動作，都會怕人哋誤會，所以女仔如果唔尷尬，我哋都會感覺好啲。」千渟則叫溢濠不用擔心，因他十分專業。溢濠表示拍攝最好玩的地方是「即興」，他說：「埋位前我哋都冇話夾嗰場親暱戲要點演，一埋位就即刻撞啲戲出黎，咁樣係拍攝入面最好玩最精彩既地方。」

而今次在新歌MV中，安俊豪則以客串身份演出，他透露自己會在MV中的彩蛋部份出現：「彩蛋部份其實係有連貫性，係下一首歌嘅引子，希望將呢兩首新歌同年底嘅音樂會做到一個連繫。」安俊豪透露11月會舉行首個個人音樂會，目前正積極籌備中，希望屆時能給大家耳目一新感覺。