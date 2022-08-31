樹智子　自編自演更激情

樹智子親自寫埋劇本再由自己演出，將當中嘅誘惑感覺完全發揮。（互聯網）

要知道，一部成功嘅電影需要集齊好多優良嘅條件，包括好劇本以及好演員，兩者嘅關係密不可分，咁又可唔可以二合為一呢？當然得啦，效果可能更好添，因為最了解劇本嘅一定係編劇，由佢演出一定更加發揮到淋漓盡致，就好似樹智子親自為寫真作品撰寫劇本嘅效果一樣咁喇！

巨乳加巨躉

好多日本寫真女優都以藝能偶像作為正職，拍寫真只係副業，所以佢哋拍寫真嘅時候，或要兼顧形象，又或志不在此，唔會瞓身演出，以致出嚟嘅效果都唔會太具挑逗性同太激情，但係呢個情況喺樹智子身上就一定唔會發生喇！

今年29歲嘅佢擁有一副俏麗標致嘅樣貌，雙眼又圓又大，眼神暗藏攝魄勾魂嘅狐媚神韻，嘴角一揚一笑，更散發出強烈姣味，男人定會被佢迷到暈晒大浪！身材方面亦豐滿誘人，上圍一對G奶又大又堅挺，而且仲彈性十足，除咗美巨乳之外，亦擁有一個又圓又翹嘅巨躉，實屬難得嘅優質美巨尻，呢副胴體真係夠晒火辣！

挑戰露出界限

樹智子除咗拍寫真之外，亦係一位藝能偶像，讀大學嘅時候加入美少女團體「buttёrfly.net」，之後相繼加入過唔少團體，例如ALL OVERnx、G☆Girls等等。喺舞台上表演歌舞發揮少女嘅青春活力之餘，後來亦踏足埋寫真界，更加喺選美活動「第5屆 FLASH presents寫真集爭奪試鏡」中獲得冠軍。另外，佢亦係一位活躍於SUPER GT賽車活動嘅賽車女郎。

講番寫真工作，佢嘅演出風格一向挑戰露出界限，最近推出嘅寫真DVD《抱着我》更係最新力作，除咗着得極為暴露，更將佢之前親自撰寫嘅官能小說內容融入今次嘅演出當中，希望能夠將當中嘅官能刺激完全發揮！

樹智子除咗拍寫真之外，平常亦經常出席不同公開活動，從其社交網中大家就可以得知佢嘅最新工作動態，當然亦唔少得欣賞性感寫真照啦！

Profile

年齡：29歲

身高：5呎5吋

三圍：35G-24-36