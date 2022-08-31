千島女神 　「菲」常迷人

菲律賓女郎喺大家心目中係個點樣嘅形象？隨住網絡普及，令我哋認識到唔同地方女神級網紅嘅魅力，其中就有嚟自菲律賓嘅網絡女神Rizza Mae Cruz，唔知大家有冇畀佢迷倒呢？

激凸出眾

今時今日，網絡上充斥住網紅，唔少人都覺得唔同地方嘅女網紅形象都係千篇一律，難以區分出佢哋嘅國籍，不過Rizza Mae Cruz嘅樣貌，卻係屬於嗰種一睇就知道佢係嚟自東南亞嘅女郎，事實上佢係嚟自菲律賓。雖然如此，但係佢跟大家印象中膚色偏深嘅菲律賓女性有啲分別，因為佢嘅肌膚又白又滑，而且散發出與別不同嘅氣質，舉手投足都充滿魅力。

其實菲律賓有唔少擁有白皙肌膚嘅女性，只係大家都知道要成為人氣網紅，仲要係女神級存在嘅話，單憑靚樣係唔夠嘅，而Rizza Mae Cruz正係完美地展現呢點，原因在於佢嘅身材實在火辣！雖然佢公開自己嘅三圍數字，但從佢嘅寫真照嚟睇，唔難發現佢嘅身材相當出眾，尤其係一對激凸雙峰，更係相當吸睛。

性感度提升

如果大家有睇過佢喺社交平台上所分享嘅自拍照，就會發現佢一啲都唔吝嗇展現自己嘅身材，經常以比堅尼、內衣等造型示人，嗰對車頭燈幾時睇都超吸睛，近期佢嘅性感程度更係不斷提升，從中門大開嘅睡衣，到若隱若現嘅貼身Tee，實在令男士們睇到暈晒大浪！

其實喺佢成為網紅之前，已經喺模特兒界相當有名，後來開始經營社交平台，以性感又迷人嘅外形而人氣爆升，成為男士心目中嘅女神。可能有人會覺得開口埋口都叫女神，有乜證據證明佢係女神級呢？答案好簡單，單從佢兩個社交平台合共粉絲人數超過200萬，相信足以說服到你。

社交網站

Rizza Mae Cruz嘅網名叫「rizzamaecruz28」，有逾900個貼文，當中可以見到佢分享好多性感自拍照，同時亦會分享生活點滴，例如去浸Spa同Shopping，相當寫意。