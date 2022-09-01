【是日通勝】

農曆八月初六

壬寅年 戊申月 丁巳日

吉時：中午11時至1時、下午1時至3時、晚上7時至9時

凶時：凌晨3時至5時、上午5時至7時、下午3時至5時

宜：交易、動土、祭祀

忌：理髮、出行、安葬

幸運方向：坐南向北

幸運數字：8、10、21、23

幸運顏色：黃

【星座運程】

今日幸運星：巨蟹座

白羊座：感情關係現暗湧，不及早處理會令小事化大！

金牛座：面對逆境要鎮定，以免被負能量牽着鼻子走。

雙子座：行事勿太自我中心，樂於助人可收獲好人緣。

巨蟹座：幸運指數排第一，生財有道，有望豬籠入水。

獅子座：財運佳，投資方面嘗到甜頭，但要懂得知足。

處女座：一山還有一山高，跟人作比較等於自尋煩惱！

天秤座：做事快靚正，遇到任何問題都能應付自如。

天蠍座：有些事難獨力處理，最好找人幫你一起解決。

人馬座：運滯時可看清楚別人真面目，不是沒有得着。

山羊座：健康運比較好，佩戴綠松石有助趨吉避凶。

水瓶座：愛情運欠佳，跟伴侶缺乏交流容易引起誤會。

雙魚座：做人最緊要開心，發脾氣前要想清楚後果！

【生肖運程】

相沖生肖：豬

旺弱指數：（升）兔 桃花旺

（跌）豬 是非多

鼠：運勢不錯，工作進展良好，獲貴人賞識。

牛：鴻運當頭，工作能力強，表現可圈可點。

虎：內心壓力大，謀事忌衝動，要控制脾氣。

兔：桃花滿面，有異性向你示好，脫單有望。

龍：個性隨和，善於交際，深受身邊人歡迎。

蛇：已婚者易與伴侶產生嫌隙，需好好溝通。

馬：心態進取，從事市場銷售者易獲得佳績。

羊：腦筋轉數快，處理大小問題均游刃有餘。

猴：貴人助力強，做事如魚得水，收穫豐富。

雞：財運旺，投資眼光準確，不妨小試牛刀。

狗：受到怕輸心態影響，行事作風舉棋不定。

豬：是日沖煞，運勢動盪，人際關係出問題。

【暢所欲玄】（風水及環境學問CalCal師傅）

財宜藏不宜露

「師傅，為何我的銀行存款時常動態歸零？」

莫財有很多原因，例如工作收入下跌、理財概念差勁、通脹蠶食、投資失利、沉迷不良嗜好，或出現家庭問題、健康問題等等。

暫且先不討論以上情況，在家居風水或八字命理中便有一句「錢財不可以露眼」！

很多人會將儲蓄的錢箱擺放在家中當眼位置；又有些人會使用透明玻璃器皿，或以前流行的巨型汽水樽來儲蓄硬幣，可是儲蓄得到的，只得那些硬幣，實際上的花費習慣卻是十分兇狠，因此錢財很難積聚。

與此同時，家中夾萬的擺放位置必須講究，最適宜是收藏在衣櫃或儲物櫃中，才有留住金錢的效果。切忌擺放在當眼位置，反而會招來破財之象。

筆者的客戶中有這樣一個案例：客戶把家中夾萬擺放在窗台之上，結果是生意上剛剛討回來的債項很快花掉，理由是同時間收到內地親戚因犯事而需要資金拆解，涉及金額接近，如此左手來右手去，確是一場無妄之災。