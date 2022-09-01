Oppa對決︱金秀賢宋仲基齊齊爭《APAN》視帝

韓國《2022 APAN STAR AWARDS》將於9月29日在韓國京畿道一山舉行，候選名單昨日（31日）公開，頒獎禮今年增設串流影音平台（OTT）部門的獎項，金秀賢憑劇集《某一天》與《地獄公使》的劉亞仁、《魷魚遊戲》的李政宰、《Tracer》的任時完及《D.P：逃兵追緝令》的丁海寅爭奪OTT部門的最佳男主角獎，金高恩則憑《柔美的細胞小將》與《既然這樣就去青瓦台》的金成鈴、《少年法庭》的金慧秀、《安娜》的秀智及《以吾之名》的韓韶禧角逐OTT部門的最佳女主角獎。

連續劇部門方面，嚴基俊憑《Penthouse 2》和《Penthouse 3》與《太宗李芳遠》的朱相昱、《紳士與小姐》的池賢宇、《結婚作詞，離婚作曲》的李太坤及《現在很美麗》的尹時允爭奪視帝，《Penthouse 2》和《Penthouse 3》的金素妍則與《結》劇的朴柱美、《太》劇的朴真熙、《第二任丈夫》的嚴賢璟及《紅色高跟鞋》的崔名吉爭視后。

迷你劇部門方面，金南佶憑《讀懂惡之心的人們》與《黑色太陽》的南宮民、《黑道律師文森佐》的宋仲基、《衣袖紅鑲邊》的俊昊與《模範的士》的李帝勳角逐視帝，金泰璃就憑《二十五，二十一》與《戀慕》及《非常律師禹英禑》的朴恩斌、《為何是吳秀才》的徐賢真、《海岸村恰恰恰》和《我們的藍調時光》的新敏娥及《One The Woman》的李荷妮爭奪視后。

新人獎方面，《語意錯誤》的朴栖含、《殭屍校園》的尹燦榮、《Racket少年團》及《二十五，二十一》的崔賢旭等角逐男新人獎，《魷》劇的鄭浩妍就與《殭》劇的朴持厚及趙怡賢等爭奪女新人獎。