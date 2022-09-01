葉璇演出發生意外　被刀刺傷恐破相

藝人葉璇於內地演出時意外受傷，雖然血如泉湧依然頂硬上完成，事後急往求醫，要即時接受縫針。愛美的她自嘲面腫得可以，但搞笑表示日後或許留有「人工酒窩」，對傷勢似乎並不太擔憂。

葉璇近期忙於演出舞台劇《紅高粱家族》，她事前做足準備工夫，除由男主角王也指點健身，她更出盡力參與圍讀、綵排及宣傳。戲中她由少女演到丈夫出軌，以及婚姻生變等等，可謂一次演技大挑戰，可惜前晚演出期間，她被道具刀意外戳傷，已宣布接下來的杭州站演出被迫取消。

葉璇受傷後被送往醫院急診，清理傷口後不忘於社交平台交代受傷經過：「臉上被道具刺刀戳了個洞，當時戲剛演到一半。冒着血演完的過程居然也沒覺得很痛，醫生說傷口有兩厘米深必須縫針，他很細心給我縫了三層皮膚。我問會不會留疤，他說要看我的運氣……我想告訴他因為九兒（角色名字）肯定是很喜歡，所以故意讓我簽上留個酒窩。」她又指5日後可以拆線，兩周內不能做劇烈運動，未來3個月是關鍵。

杭州站演出叫停

據悉，大隊原定明天拉隊到杭州公演，不少戲迷早已購票準備入場，不過衡量過傷勢種種，葉璇與工作人員決定叫停。她昨受訪時說：「多謝大家關心，依家面腫到好似近日網上瘋傳被蜜蜂針過嗰隻狗仔一樣，所以會照醫生吩咐好好休息。（點解唔見受傷照嘅？）太過血腥嘞，唔想嚇親大家。」她又搞笑於社交平台晒出「兇器」，形容為「鬼子的刺刀」，不少粉絲亦留言叮囑她小心護理傷口。