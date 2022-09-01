東方日報C2：效力無綫近20年！唐詩詠離巢攻舞台劇

效力無綫近20年的視后唐詩詠本月將正式離巢，之前已多次傳出不續約，而她今次確實離開娘家，據知會跟恩師甄詠蓓合作舞台劇。詩詠一直想全心全意做舞台劇，除了擔演外，更會兼任編劇，道出自己的童年故事，解開多年來與母親的心結。

明年就加入無綫20年的無綫視后唐詩詠多年來備受公司重用，近年劇接劇，於《萬千星輝頒獎典禮2017》憑劇集《不懂撒嬌的女人》首奪視后，之後多部劇集都站穩女主角位置。多年來傳過不少次有關她離巢的消息，更被指會簽約古天樂公司旗下，但統統只是傳聞，她亦已一一否認。不過，本報收到獨家消息，詩詠本月會正式離開無綫！據知她今次決意離開，甚至推劇閉關一年，全都是希望實現多年來的夢想，更會跟恩師甄詠蓓合作，透過舞台劇解開多年來的心結。

其實詩詠早於2020年已有計劃做此舞台劇，惟當時因疫情關係而一度受阻，原本一小時詩詠的獨腳戲，最終變成短片在網上播放。她當時出心出力，既擔任編劇，又聲演短片，甄詠蓓更花了一年時間作籌備。近年私交甚篤的2人，多年前在法國大師Philippe Gaulier於馬來西亞舉辦的短期課程中相遇，甄詠蓓曾跟大師學戲，當時詩詠主動跟她打招呼，並在其鼓勵下衝破關口，由於極度投緣，其後她索性跟甄詠蓓學戲，成為其學生。詩詠憑《不》劇成為視后，而拍該劇前就是跟甄詠蓓學戲，她表示：「我覺得係因為佢，幫我釋放咗啲嘢出嚟。」

花一年心血打造作品

舞台劇的內容與詩詠父母離異及孤獨成長有關，這亦是她一直未能解開的心結。她坦言小時候父母離異，令她自小不懂跟別人相處，往往收埋自己，直至長大後，因工作關係才強迫自己跟別人溝通，她曾直言：「原來細個個結，一直都冇解開到。依家我有呢個勇氣去講，希望鼓勵大家講自己嘅故事，想話畀人聽，唔係要人哋幾明白你自己，而係你有幾了解自己，呢樣嘢先係我想做嘅！」據知，詩詠今次除了演出外，還會擔任編劇，兼顧幕前幕後。為了全心全意做舞台劇，故她不得不暫別娘家，騰出一年時間來籌備、排練及演出。

料辭演PTU新劇

無綫一直極力游說詩詠續約，除了出動銀彈攻勢外，高層樂易玲更親自挽留，惟她堅決離開。其實她已有多個前例可作借鑑，視后胡定欣及李施嬅都離巢向外闖，拍完電影轉個身都是簽回樂易玲旗下的邵氏，詩詠將來亦大有可能走這條路。

她之前拍下尚未播映的劇集《超能使者》將成為台慶劇，安排於下月播出，《隱形戰隊》之後亦會播映，據知她屆時會如常為兩劇做宣傳工作。至於之前指由她、吳卓羲及陳山聰擔演、以PTU為題材的新劇，原定7月開工，但因劇本問題而延遲開拍，詩詠應會辭演。她現時正在外地休假，受訪時被問到是否會離巢，她只以短訊回覆：「唔好意思，我依家唔喺香港。」

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