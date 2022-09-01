中秋滿足的味道 只就在富臨皇宮

【營業資訊】今個中秋節，為讓各饕客享盡多款菜譜，富臨皇宮由九月一日起至九月十一日，提供兩款6位、8位及12位用全包宴，龍蝦固然最受歡迎， 佳節期間仍提供即燒乳豬，實在不可多得。

8位用全包宴，上湯澳洲龍蝦伊麵、即燒妙齡乳豬、紅燒竹笙海皇翅、清蒸金花尾斑、明爐極品燒鵝皇、蠔皇金錢扣鮮鮑魚及其他等$3,388；另外，兩款六位用 $1,988 及 $2,488、八位用 $$2,988 及 $3,388；十二位用 $3,888 及 $4,688，保證讓你吃得盡興而回！

4位用 $1,388全包宴，和味鮑魚伴秋葵、上湯美洲龍蝦伊麵、紅燒竹笙海皇翅、清蒸金花尾斑、明爐極品燒鵝皇等，款款滋味誘人，絕對是摯親良朋歡聚的不二之選！

（早訂早着數）超級優惠

頭輪優惠時間：提前落訂金以收據為準

每席（12位）減$200；半席（6位、8位）減$100

二輪 約8:00pm起入座每席(12位）勁減$300；半席（6位、8位）減$200；提前落訂金收據為準。

顧客查詢熱線：2353 5866

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