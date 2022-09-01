靚女主播梁皓恩潛水晒身材　網民大讚素顏省鏡

開電視全新資訊節目《一線搜查》靚女主播梁皓恩（April），日前出海享受潛水的樂趣，拉開封到上頸的潛水衣，凸顯其有料身材，網民大讚素顏的她，同報導新聞時一樣「咁省鏡」。原來April除樣靚、身材正外，亦是潛水高手，她說：「我考咗兩次牌架啦，我嘅Open Water 同Advance Open Water 都喺菲律賓完成，嗰度啲水好清澈，水底啲珊瑚、海洋生物、仲有沉船，真係好靚、好吸引人，好可惜喺香港要好有緣份先睇到咁靚嘅水底，依家期待緊可以快啲飛去外地潛番夠本，真係無限掛念。」

她自言愛上潛水，全因海底世界特別寧靜：「潛水絕對係一個逃離世界煩囂嘅好方法，水底就好似另一個世界一樣，淨係會聽到自己嘅呼吸聲同埋氣泡聲，好有meditation feel 嘅。」不過她提醒每項水上活動或存危險性，所以每次潛水一定做好準備工夫：「要清楚檢查每一個儀器，當然都要有信任嘅buddy，仲有就係要令自己嘅情緒安穩咁，即係冷靜啲先落水，咁就會安全啲吖，所以真係要好好上堂同埋考牌，就可以又安全又享受咁潛水。」

至於現時的主播工作雖然忙，但樂在其中，因每次開工都會遇上新人、新事：「直程係開闊自己眼界一樣，廠景可以學習到嗰份主持嘅專業同認真，外景又可以同咁多受訪者去傾偈，喺唔同人身上面聽佢哋嘅故仔，每次體驗都好豐富。」