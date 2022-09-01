合適書包保護脊椎　脊醫教如何執書包

新學年開始，莘莘學子面對上學的心情之餘，也宜檢視各類上課用品。近年流行護脊書包，一個合適的書包要具備多項條件，包括類型、大細、肩帶調校等，同時，亦要注意執書包的正確方法。以下貼士可助學童避免因書包問題而出現寒背。

選擇書包三原則四重點

選購合適書包最重要是令小朋友脊椎保持天然弧度，必須謹守三大原則，一是按小朋友高度決定大細，二是物料要較輕，三是肩帶調校可使書包貼背。故此，選購時可注意以下四點：

1.有家長喜歡容量較大書包，即使小孩長高也可使用，其實不論背囊式或單肩式，容量都不宜過大，避免書包面積過闊，使內裏東西晃動導致走路時左搖右擺。

2.對比起單肩式書包，背囊式較為理想，能夠平衡雙肩壓力，對脊骨發育的影響較小。斜孭書包使左右肩膊不能保持平衡，脊骨不能成一直線。

3.有人喜歡行李式書包，認為不用肩負重量，不過，要衡量上學路程及學校環境等實際情況。曾有初中學生因腰痛求助脊醫，原來他要行斜路才能到達校門，行樓梯上課室亦要收起拉竿單手拿起書包，故此，手拉式書包是發揮不到作用，反增加脊椎壓力。

4.注意肩帶之調整，肩帶過長會使書包過低不能貼背；此外，要留意肩帶位置是否夠闊及有厚軟墊，建議選擇附有胸帶及腰帶的設計以固定書包，把壓在肩膊的重量，部分轉移至盆骨，減輕單一部位要承受的壓力。肩帶太幼太硬身的話，會勒著孩子肩頸，使肌肉承受壓力容易壓到頸肩等神經線。

正確執拾書包方法

學生不能忽略執書包的重要性，最理想是每天都執拾整理，把不需使用的書本及文具取出，書包過重會導致姿勢不當，頭向前傾形成上交叉綜合症，俗稱寒背，留意書包重量不應超過身體重量的15%。

上課若需要帶備多項物品，就適宜選擇間隔較多的書包，以分開放置來分散重量，先把書本放入內裏有固定帶的位置，把最重的重量集中貼近背部，然後其他格數可以剛好放入水壺、文具等雜物，中間不留虛位。因為小朋友喜歡跑跳，書包內物品重之餘又左搖右擺的話，小朋友突然轉身急停，便會令扭傷機會增加。

醫生資歷：

脊醫王俊華

香港脊醫學會

脊骨神經科博士

香港註冊脊醫

美國註冊臨床營養學家