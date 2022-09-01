【二次創作】時裝廣告向電影大師致敬！

電影與時尚總是密不可分，電影的人物造型、場景鋪排都與時尚審美有關。不少經典品牌或多或少都會參與電影人物的造型設計，例如《穿Prada的惡魔》裏作為時尚代名詞的Prada；還有復刻歷史人物的經典造型品牌，例如《Spencer》劇中的CHANEL定制禮服，以及《Elvis》中Prada的經典時尚造型等。有些設計師更會借鑑經典電影場景氛圍來創造出致敬電影的服飾單品，最近Gucci以「Exquisite」廣告就向殿堂級電影大師Stanley Kubrick致敬，利用服飾亂入大師的電影世界。短短幾分鐘的片段，透過時尚趣味手法現各種經典電影場景，讓大家回味不已。

服裝大師致敬電影鬼才

Gucci在創意總監Alessandro Michele的帶領下創造出很多極具美感的服飾單品，Alessandro曾坦承自己經常為電影着迷：「因電影總能道出探究人類歷險與何去何從的故事，亦具有挖掘現實的前瞻精神，令現實變得疑幻似真。」所以這一次他藉着向鬼才導演Stanley Kubrick致敬，拍攝了《Exquisite》短片，以解構、糅合、移植及重組電影的手法，結合自身創意打造多款服飾去演繹經典電影場景。

例如在令人恐懼的《閃靈》酒店場景中，他將身穿復古服飾的模特兒融入有妻子Wendy、兒子Danny等經典角色的畫面之中。此外，更將與運動品牌聯名設計的晚禮服加入《亂世兒女》中、在《大開眼戒》的暗黑儀式中融入穿着皮草與大顆珍珠配飾的女神，又以《發條橙》的復古造型搭配90年代鞋款等。就是透過這種虛實交錯的二次創作手法，Alessandro成功把Kubrick過去的電影場景與現在的服飾結合在一起，給電影迷和時裝愛好者帶來驚喜！

同場加映：貓王電影的時尚元素

這邊廂，Prada亦透過時裝說故事，與電影製作人Baz Luhrmann以及奧斯卡得獎服裝設計師Catherine Martin攜手為電影《Elvis》打造不同的服飾造型。電影故事講述貓王Elvis Presley的傳奇一生，其中還加插了貓王與其妻子Priscilla Presley的愛情故事。據導演表示，貓王的音樂與時尚造型是一代文化象徵，有着非常重要的時尚地位。特別是他的日常服裝都是各種哩士襯衫、連身衣、皮褸、寬鬆版型的長褲、皮鞋等。因此Prada服裝設計師參考調數據庫，重新定制貓王的服飾，而其中一個暗紫色西裝造型，不僅用上當年流行的高領廓形，修身設計亦重現了貓王的神韻，讓人一眼就回到昔日年代。