人氣男團MIRROR紅館演唱會發生意外,受傷的舞蹈員李啟言(阿Mo)至今仍於深切治療部留醫, 女友COLLAR成員So Ching一直默默扶持,早前佢曾深夜放負呻無助,之後又重新振作,轉發正能量格言,今日(1日)佢再更新社交網,坦言自己雖然處於低潮期,但絕不允許放棄:「It's okay to be not okay.(不好也沒關係)But it's not okay to give up.(但不可以放棄)」繼續堅持到底。