【#娛樂Hashtag】施匡翹唔敢晒豐滿上圍：驚到日日着T恤

歌手施匡翹（Zaina）除了擁有令人羨慕的43吋長腿，網友發現其豐滿上圍亦非常吸睛，但她平日打扮相當密實，絕對是「禾稈冚珍珠」。Zaina於新一集繽FUN星網節目《#娛樂Hashtag》，向主播謝嘉琪訴說有關身材的煩惱，她直言：「唔想大家太專注喺我嘅身材！因為我之前驚到日日着T恤，但有時候你做Hot Yoga（熱瑜伽）嗰陣就真係好熱！」其後她才漸覺其實也不用太介意，但也不要過分性感。

雖然父母思想較開放能接受性感，但Zaina則表明自己絕對有底線，即使是劇本需要也要再三考慮：「我依家仲未接觸到個劇本係要拍性感或者親熱鏡頭，我交畀公司決定，但除咗性感之外，其他角色我係萬分願意嘗試！」她揚言希望挑戰醜角或與其平時形象很大反差的角色。

作為香港首位確診藝人，Zaina難免經常被標籤，惟她樂觀面對認為此是中性標籤：「因為佢只係陳述一個事實，但當時梗係會有啲影響，會留意有冇人認到我，尤其係啱啱康復可以返屋企嗰陣，爸爸媽咪嚟接我，我都話快啲返屋企唔好喺街行！」而不幸中之大幸是大家對她更熟悉，亦對其作品關注度提升。

至於Zaina出道前其實打算當幼稚園老師，但在修讀幼兒教育課程期間獲公司賞識，她表示是很特別的經歷：「我簽經理人之前都有了解吓佢背景，知道佢好資深，喺樂壇有好多年經驗，亦知道佢曾經簽過容祖兒，我覺得好開心有咁難得嘅機會。」Zaina同時分享了到幼稚園實習時的笑料，並透露瑜伽方面亦有新計劃，想知道詳情便要看今集《#娛樂Hashtag》！

形象總監：Janae陳灝而

化妝及髮型：Wingkee Makeup

場地：Imini Partyroom