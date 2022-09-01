中秋送禮　月餅以外的選擇

中秋前後，大家都會被海量的月餅包圍。其實於佳節想送禮，除月餅以外還有好多選擇，甜美朱古力、香脆曲奇、醒神茶葉，又或高級酒具通通都有，相信對方收到一樣高興。

手作朱古力曲奇

送禮最緊要老少咸宜，不了解對方喜好的話，朱古力和曲奇最穩陣。Schoggi Meier今年除推出多款朱古力月餅外，還帶來2款禮盒。祝願中秋朱古力禮盒內有限定的中秋節快樂紅桑子朱古力、牛奶朱古力禮物、白朱古力禮物、半月檸檬、滿月榛子、黑朱古力榛子及牛奶朱古力榛子四兄弟。飛奔皓月曲奇禮盒內有玉兔燈籠、玉兔賞月和飛奔皓月造型的曲奇，可愛圖案配牛油、朱古力和伯爵茶口味，另外還有攪鬼的造型馬卡龍禮盒，大家可按個人喜好選擇。（3日前預訂）

邊食邊玩

小時候，經常聽到各式各樣的童話或神話故事，台灣灌餡蛋卷品牌青鳥旅行在今個中秋，以「喚醒月亮，世界就會很不一樣」作主題，配以希臘神話喚月鯨辰的童話故事設計禮盒，中秋典藏禮盒內有８款口味蛋卷，最特別是盒子融入觀月盤設計而成的預言轉盤，大家默想問題後擲出月光骰子，透過行星符號和希臘字母，對應盒中的喚月之書，便會找到應對的勇氣預言，邊食邊玩相當有趣。品牌亦有推出紙盒及鐵盒裝的主題綜合經典蛋卷禮盒及綜合真巧蛋卷禮盒選擇。（有現貨供應）

矜貴燕花盞

每逢節日，媽媽或太太預備節日賀禮或大餐，分外忙碌，偶然都要慰勞一下她們。新加坡品牌Nestbloom將燕窩加入杏仁、冰糖、玫瑰或抹茶等天然食材打造不同口味，利用凍乾技術，將燕窩製成花朵狀，只要沖泡熱水就可以享用，精緻又滋潤。今年中秋，品牌推出嫦娥燕花盞豪華禮盒，內有香港限定的杏仁雲呢拿口味燕嫦娥燕花盞及傳承燕金蘭，前者含蛋白質和膠原活性蛋白，讓皮膚保持彈性，後者由長鏈燕窩、純冰糖和斑蘭提取物組成，加24k金薄片，送給女士最貼心。（有現貨供應）

芬芳香花

嬌艷的鮮花或花茶，總令人保持心情愉快。Hahahaflorist於今個中秋推出多款限定禮盒，限量版玫瑰花冠茶選用花型大、香氣濃的山東重瓣玫瑰花冠王，當地於清晨採摘玫瑰花蕾後要在2小時間加工處理，香氣清雅，有醒胃美顏的作用。另一款時令水果鮮花禮盒，內有時令水蜜桃和拼配花卉，打開小木盒，鮮花香氣和果氣混合，為對方帶來驚喜。（花茶8月27日開始換領）

舉杯共飲

和親友品嘗中秋大餐，適時有點酒助興，美味加倍。Johnnie Walker和水晶玻璃器皿製造商Dartington Crystal、街頭藝術家TAXA合作，因應中秋，以「明月珍釀 與愛共賞」作主題，推出限量版威士忌酒杯禮盒，TAXA在設計禮盒時，加入家人團圓和互送節日禮物元素，配上圓月、舞火龍和月餅等圖畫，象徵家人團聚、幸福和諧及共享天倫之樂的氣息。抽象花卉和蜜蜂代表威士忌香氣和風味。客人於指定地點選購1瓶Johnnie Walker Blue Label，可獲贈限量版威士忌酒杯禮盒。數量有限，送完即止。（有現貨供應）

花茶添香解膩

一家人圍埋賞月食月餅時，多以茶伴食，除了傳統的普洱、壽眉外，近年多了人喜歡與花茶搭配，「好茶養生」有見及此，趁中秋佳節推出「好茶中秋禮盒」，內有9包單包裝養生茶，包括王牌的桂花雪梨茶，還有石斛花胎菊、祛濕降脂茶、黑豆赤小豆薏米茶、蘋果美顏茶、桂圓紅棗茶、寧神安睡茶、羅漢果雪梨茶，與月餅搭配，既能豐富月餅的香味，又能解膩，仲美顏有營，送禮自用皆宜。即日起，於門市或網上訂購，均享早鳥優惠呢！