靈敢侶情：別讓孩子吃漂白麵粉

早幾天，我又勸讀者︰不要讓孩子吃漂白麵粉。而當我提及到熟成麵粉，有讀者要求解釋。

熟成麵粉，即麵粉在磨好後，儲存一段時間才售賣，一般半年。它亦可理解成無漂麵粉，雖然邏輯上不同，但無漂的麵粉，必定經過熟成過程，以下講解。

熟成麵粉不會使用potassium bromate或ascorbic acid去催化；無漂麵粉不會使用Chlorine gas、Chlorine dioxide、Nitrogen dioxide、benzoyl peroxide去漂白。早於90年代，以上已被歐盟禁止在麵粉中使用。

將麵粉熟成，需要氧氣，和一個提供適當溫度的儲存環境。磨好的新鮮麵粉，跟氧氣互動，使「麥蛋白」（形成麵筋的蛋白質）培養出更長的擴展性，令搓麵糰的時間變短、但更快拉出薄膜。而在熟成的過程中，麵粉顏色會氧化，由剛磨好的黃色，天然地淡化成淺黃成，甚至米色，但在營養方面，熟成麵粉跟新鮮磨製的，則沒有可區分的分別。所以剛才我說︰兩者邏輯不同，但無漂的麵粉，必定經過熟成階段。

那為何漂白麵粉仍大行其道？一個字︰錢。

氧氣雖不用錢，但儲存費則好貴。天然麵粉包含很多需要妥善儲存、否則容易變壞的營養，冷氣是錢，儲存倉是錢，食用日期短容易蝕錢，更重要的是︰做出來的蛋糕，或一些需要夠輕、夠鬆的烘焙品，如不去提高食譜中其他配料的成本，很難做到如漂白麵粉般鬆軟。所以，無漂／熟成麵粉或其製成品，一般比有漂的賣貴五倍以上。

用一個活生生的例子讓大家感受一下︰我的教室，用歐盟出產、有機、無漂、熟成麵粉。香港租貴，但它們有專屬的房間、房間的冷氣長開、每次訂購數量不能多以免到期，變相經常付運費、食譜要加入使蛋糕更鬆軟的天然配料。感受到了嗎？對金錢少一點定力也未必做到。

今篇說完無漂／熟成麵粉，下一篇講如何分辨，和市面上最常見的道聽途說兩大特點。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦3！56道陪你共渡時艱的快樂食譜》、《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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