張敬軒自詡改圖達人　P自己從來唔變形

歌手張敬軒、鄭欣宜和陳蕾今日（1日）出席手機期間限定店活動，軒仔自認科技迷，以前會經常換新機，現在社交平台是生活的一部分，故帶少點工具就可以隨時可以拍攝。提到自己唔慣「P圖」，只會優化圖片，從來沒有失手，自豪稱未試過變形。

向來多主意的他將又有新搞作，透露本月會在社交平台推出新欄目《軒公雞湯》，同大家在網上作心靈交流，他說：「疫情又來，我會影啲靚景，寫吓心靈雞湯，會拍成短片，似專欄方式。」生活上得「遮遮」照顧的他，也貼心給「遮遮」訂購新機，方便她隨時下載餐單和做煮食直播用，軒他一邊讚遮遮廚藝有進步，但另邊廂就爆她為雪櫃清倉，炮製了巨型奄列給他做早餐。

英皇集團今年慶祝80周年，問到是否期待公司派花紅？軒仔表示十分期待，笑笑口說：「老闆對我哋好好，藝人會向佢『打劫』，主力打劫老闆手上嘅名錶，因為全部係限量版，直接喺手上除下來，所以我啲錶全部冇盒。（劫財定劫色？）劫色留番畀楊太。」又笑言老闆好錫他，故從老闆得來的手錶，兩隻手都數唔晒，他說：「公司藝人有內部指引，見老闆時乜都唔好帶，要身無長物，好得意，老闆見你慘，就會送畀你，畀得好開心。」軒公再爆楊太每逢聖誕或生日，都會好貼身送衫和鮮花。

不過他稱老闆為人十分節儉，食剩食物會打包，故若你花錢送禮給他會被鬧，係典型潮州實業家精神，所以我哋都會堅守呢個精神。」他隨即展示手上被炒高達200萬元的名錶，便是「打劫」得來寶物。