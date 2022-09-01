單手掌握！駕「細」手機巡禮

今時今日智能手機屏幕一味鬥大，但Steve Jobs都講過，能單手操作才是好手機，而且市場上總有人鍾情細機。ASUS新到港的Zenfone 9就創「細」界之最，把頂級S8+ Gen 1處理器及六軸防手震Hybrid雲台濃縮到5.9吋屏幕手機之中，單手也能操作自如。同期輕巧手機都唔少，一齊睇吓邊部最駕「細」！

一觸控鍵 六軸防震

Zenfone 9擁有169g重、9.1mm的輕巧機身，女士也能單指跨屏操作。同時機側設有ZenTouch多合一觸控鍵，結合指紋感應器，按實即能解鎖同時開App，並支援上下滑動或雙擊按鍵等手勢指令，藉此喚起語音輸入、網頁跳轉、歌曲切換等功能。此機另具有背蓋雙擊技術，敲兩吓機背隨即開啟相機、手電筒、錄音機或截圖，操作簡單又人性化。雙鏡頭模組包含5,000萬像素主鏡頭與1,200萬像素超廣角鏡頭，內置雲台整合了OIS、EIS防手震及自動對焦技術，無論移動中或運動時拍攝，都能擁有±3度的晃動校正，帶來媲美專業雲台的影片穩定度。其他配套包括IP68防塵防水、Dirac雙立體聲喇叭、雙卡5G插槽及4,300mAh電池，屏幕更支援120Hz刷新率，打機絕不失禮！

細摺代表

Samsung新一代「細摺」旗艦機Galaxy Z Flip4於9月2日上市，摺合後尺寸只有71.9 x 84.9 x 15.9mm，重187g，口袋Size卻容納1.9吋機面屏幕及6.7吋FHD+ Dynamic AMOLED 2X摺屏。內置S8+ Gen 1處理器、8GB RAM及256/512GB ROM，備有1,200萬像素廣角及超廣角雙鏡頭，獨家FlexCam模式毋須手持也能以不同角度取景。

刀鋒回歸

Motorola經典「刀鋒王」Razr歷經多次變種，日前再發表2022年版，維持昔日7.62mm厚、200g重的纖巧造型，其6.7吋FHD+摺疊屏幕升級用第三代星軌鉸鏈，把摺痕減到毫不顯眼。頂級硬件包括S8+ Gen 1處理器、最高12GB RAM、5,000萬像素雙鏡頭及Dolby Atmos雙喇叭等，美中不足是電池僅有3,500mAh，續航力一般。

的骰三防

三防品牌Ulefone經常出大芒手機，新作Armor 15一反傳統，改用5.45吋屏幕及18.2mm厚機身，讓鍾情細機的用戶也能享用到IP68防塵防水及MIL-STD-810G軍規認證。另一賣點是內藏一對TWS耳機，揭開上方防水膠墊，取出立刻與手機連接。內置Helio G35處理器，配以6GB RAM及128GB ROM，電池達到6,600mAh，續航時間達到了驚人的360小時！