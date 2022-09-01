返完學再返工︱炎明熹4度被嘈醒冇覺好瞓　坐車釣魚叉電

「聲夢人氣王」炎明熹（Gigi）、詹天文（Windy）和冼靖峰今日（1日）現身文化中心，為香港管弦樂團指揮廖國敏與作曲家Johnny Yim（嚴勵行）明及後日兩天舉行的音樂會作最後綵排。今日開學，現讀中六的Gigi放學後便趕來綵排，穿着恤衫裙、戴白色cap帽兼化了淡妝的她，已回復精神，獻唱玉置浩二的《Dear Friends》亦到位，她在台上分享表示，因好喜歡這首歌曲，非常享受這個舞台，希望大家會有不一樣的感覺。

提到今早6時45便起床，原本不算早起，只不過昨晚4度被雜聲嘈醒，加上開學感到興奮才沒有熟睡，對於開學後又要開展「返學返工」的日子，她說：「頭先坐車都釣魚，要捉緊時間自休息，（有冇壓力？）暫時還好，覺得享受更重要，要好好享受表演。」她稱有去年經驗作前鑑，今年會做好一點，她說：「告訴我知時間分配要好啲。（今年多唔多功課？）唔算太多，今年注重DSE，功課唔會太多。」

提到Gigi就讀的學校昨日急聘中文老師，要求9月1日上班，Gigi笑說：「我見到，話油塘某女校請教師，油塘得一間女校之嘛，不過今日我知有新老師返工，但應該唔係睇到招聘來，佢係教低年級嘅。」她稱學校今年有5至6位新老師，有些教授非華裔學生的中文，但她的級別全部是熟悉的老師教授。

早前Gigi參與過《開心無敵獎門人》節目，對於曾志偉其後確診染疫，她稱與志偉沒有太多接觸，估計志偉是節目完後才確診，自己並不大清楚。在節目中她玩得投入，更扮豬叫，她說：「我不嬲破壞緊自己形象，試過有朋友叫我扮鬼臉，我都話做就做，熟朋友一齊就會做。」

詹天文返學玩狼人殺

至於Windy在綵排時獻唱Lady Gaga的《Always Remember Us This Way》，她稱很喜歡該套電影，此曲是電影插曲，她看電影時已感動到喊，她爆監製原本想她唱《煎熬》，但她不敢唱。

現年16歲、中五生的Windy，今日開學不覺辛苦，重返校園感覺不錯，還有時間與同學一齊玩狼人殺遊戲。問到返學又要返工是否要調校一下生活，她說：「之前一年已經慣咗，唔使重新調校，我鍾意好充實，鍾意忙，愈忙愈開心。」