佘詩曼「劉三好」上身　分享保持22吋蛇腰之謎

視后佘詩曼演出的經典劇《宮心計》早前於深夜時段重播，再度掀起煲劇熱潮，其「劉三好」角色內經常說的說好話、做好事、存好心深得觀眾歡心，基於角色的「三好」條件與保健產品康活健NMN PRO MAX內所說的三種最好的元素構念雷同，故意屬阿佘擔任代言人，加上品牌老闆與《宮》監製梅小青分屬好友，故順利促成今次合作。

而阿佘於廣告拍攝當日狀態十足，梅小青更專程前來探班，適逢小青妹妹梅小惠乃今次廣告的總監，令三人趁機敍舊，阿佘高興表示：「好多謝小青姐，今次製作方面由小惠團隊負責，我哋係識咗好耐嘅朋友，但係咁樣合作形式就係第一次，所以呢個廣告都幾特別，同雙妹嘜合作。」向來皮膚又白又滑的她，身形亦相當弗，其22吋蛇腰更令不少女士們羨慕不已，阿佘亦大方分享心得：「呢兩、三年疫情關係，係比之前更注重健康，每日盡可能做30分鐘簡單拉筋瑜伽動作，咁多年嚟都係少食多餐，我覺得食保健產品都係好重要，因為始終有啲supplement係平日飲食吸收唔到，所以我都會keep住食代言嘅產品，加上多方面配合，狀態先可以keep到。」

而小惠亦對相識多年的阿佘大讚無得頂，她說：「阿佘大部分嘅shot都係一take過順利完成，表情對白都掌握得好精準，佢仲會畀唔同嘅角度我哋拍攝，難怪佢可以咁成功演繹不同角色。」