乃木坂46重返聖地開騷　新主將賀喜遙香激動爆喊

日本人氣女團乃木坂46，相隔3年重返聖地東京明治神宮球場舉行大型演唱會《真夏全國Tour2022》，昨日(31日)圓滿落幕，一連3日合共有超過10萬人捧場，同時亦於網上收費直播。雖然首日曾發生19歲成員掛橋沙耶香跌落台意外，但未有影響其餘成員的演出心情，在舞台上施展渾身解數。

演唱會先以新歌《喜歡這件事是很搖滾的！》打頭陣，一眾成員落力跳唱，之後又接力演唱《夏天的Free＆Easy》、《赤腳Summer》等充滿夏日風情的人氣歌曲。全晚合共演唱33首新舊歌曲，演唱會尾聲時，獲力捧做新主將的21歲成員賀喜遙香有感而發，她眼濕濕表示，今次巡唱發生了很多令她感受到愛的事情，每當她感到痛苦時，都得隊友互相幫忙，還有工作人員及歌迷默默守護，再找不到這麼充滿愛的地方。最後場內更大放煙花，為歌迷在暑假最後一日留下美好難忘的回憶。

而演唱會台下亦星光熠熠，一連3日演唱會吸引不少圈中人捧場，包括女團AKB48舊將板野友美、諧星藤森慎吾等。引退多年的前成員橋本奈奈未，昨日更被發現秘密與舊隊友生田繪梨花、高山一實睇騷。三女興奮揮動螢光棒時，更無意間被攝入鏡頭。