塩江優　H奶重新解放！

成敗不足以論英雄，一次失利唔等於冇機會東山再起。事實上，喺日本AV界同寫真界，有唔少女優雖然身材驕人，演出又相當落力，偏偏星運麻麻，但部分人冇因為咁而放棄，正如今期「世界Cup」主角塩江優，小休一陣之後改個名重新出發，結果成功反底，勁呀！

巨乳萌妹

無論係真純情定假天真，女仔面上綻放出燦爛笑容，總係令人有種療愈嘅感覺，男士特別容易心動。今日為大家介紹嘅塩江優，就憑住一副發自內心嘅天真笑容，獲得唔少觀眾支持。話時話阿妹家陣已經25歲，但賣起萌上嚟，一啲都冇違和感，仲會令人聯想起寫真天后岸明日香。不過，岸明日香屬於超罕有嘅瘦底大波妹，塩江優嘅身材就好有肉感，胸前對H奶又大又堅挺，擺出雙手掩胸嘅動作零舍吸睛，加埋屁股又大又圓，真係好好攬！

初嘗勝利

其實塩江優早喺2020年就投身寫真界，當時藝名叫櫻木小南，但因為未能搵到啱自己發揮嘅事務所同出版商，搞到影出嚟嘅相又暗又沉又悶，自然冇辦法喺競爭激烈嘅寫真界突圍，上年更暫停寫真工作。唔少人以為阿妹就此放棄，結果佢喺今年初改咗新藝名兼轉投另一間事務所重新出發，好快憑住一對H奶同天真笑容打響名堂！最近，塩江優更加喺選美活動「第三屆Sanspo GoGo Queen Audition」取得冠軍寶座，未來有機會進一步衝擊「Sanspo GoGo 女王大獎賽」，成績相當理想！