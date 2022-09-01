水槍喪射　點止濕身咁簡單

「唔好意思，射歪咗……」大家咪心邪，只係玩水槍大戰時，唔為意射錯咗巨乳女隊友咋，但話說回來，喺火辣嘅烈日下同班辣妹玩水槍，令人好容易心猿意馬，分分鐘唔止射水咁簡單。

假日派對

放假有乜搞作？一班脫星就趁住美國獨立日假期搞咗一場水池派對，仲各自攞住水槍亂咁射……講緊嘅係《4th Of July Party With A Twist》嘅劇情，呢套由My Pervy Family推出嘅四仔，搵嚟Lolly Dames同Layla Belle兩位大波妹孭飛，佢哋好鍾意曳曳，結果水槍大戰變咗情慾大雜燴，真係玩得勁狂野！特別係Layla Belle嘅床上演出令人有意外驚喜，睇到唔少四仔迷話心郁郁想加入戰團。

青春無敵

點先可以完美演繹濕身誘惑？擁有一副火辣身材嘅青春靚女係時候出動喇！呢套由Porn Pros製作嘅零劇情四仔《Wet Hot Summer #9》，搵嚟4位出晒名省鏡嘅脫星演出，分別係Sybil A、Ana Rose、Asuna Fox同Paris White，攜手參加一場邪念度極高嘅水槍大戰，意思係導演要求佢哋揸住水槍互射，仲要集中攻擊重要部位，射到呻吟聲不斷，加埋比堅尼激薄又易透，令作品嘅挑逗力度大幅提升！

重點射擊

互射水槍要點先射得開心？呢套由Zero Tolerance炮製嘅《Water Guns》係最佳示範。影片由Mike Quasar執導，搵嚟Tasha Reign、Spencer Scott、Aleksa Nicole等巨乳脫星壓陣，佢哋會喺片中揸起水槍，瞄準其他人對巨乳狂射，搞出波濤「胸」湧嘅混亂場面，仲要係𠵱嘩大叫，愈射愈High，最終要嚟個激烈嘅肢體交鋒。或者你會問，點解水槍會射出催情效果？咁人哋係四仔嚟嘛，梗係要咁演啦。