劉亦菲搏到發軟蹄　一夢翻身

劉亦菲相隔16年再度拍劇，與陳曉以最強配搭上陣，二人於劇中有很多親熱戲，難怪拍攝時陳曉的太太陳妍希差不多天天來探班。而此劇播放量高達17億，評價甚高，令劉亦菲成功翻身，一洗票房毒藥之名。

由內地女星劉亦菲、林允、柳岩、徐海喬、張曉謙主演的古裝勵志劇《夢華錄》將於9月5日起八時三十分在無綫翡翠台播映，更會將原本的40集濃縮為30集播放。此劇於6月時在內地首播，除了被網民譽為「古裝劇天花板」外，內地豆瓣更曾高達8.8分，是近幾年古裝偶像劇評分最高。而主角劉亦菲、陳曉劇中有不少親熱戲，當中擁吻及親後頸的部分更讓人心動，浪漫吻戲播出後，流量更一度衝破17億，成績相當好。

古裝版《三十而已》

劉亦菲自從2006年的《神鵰俠侶》後便沒有再演電視劇，今次是她相隔16年首度回歸公仔箱，她飾演的角色「趙盼兒」情緒複雜，與飾演「顧千帆」的陳曉有微妙的情感轇轕，最終二人雖然大團圓結局，期間卻經歷風風雨雨，由於劉亦菲發現陳曉的父親就是當時害自己沒入賤籍的幕後主使者，更被打到重傷，陳曉亦一度捲入朝中黨派之爭。二人經歷多次互救、由歡喜冤家至漸生情愫。

劉亦菲拍攝時相當搏命，當中有一場和渣男對簿公堂的戲份，為求效果完美，她反覆下跪了13次，拍完雙膝發軟。另外，亦有一場戲她受刑被浸水缸，拍時劉亦菲多次試戲，更因為被水嗆而要扶着水缸喘氣，被大讚專業。

劇中她與柳岩、林允感情要好，簡直就是古裝版的《三十而已》！劇情講述趙盼兒、孫三娘（柳岩飾）、宋引章（林允飾）分別遭遇未婚夫悔婚、被丈夫休離及被騙婚詐財等悲慘經歷，三人互相憐惜的同時，更攜手勇闖東京，靠自己的本事闖出一片天。

「撩妹金句」成熱話

至於陳曉於劇中亦有不少「撩妹金句」，引起網民討論，例如「不還錢就不還錢，以身相許啊！」、「我能讓你沒錢花嗎？千次萬次億次我都願意！」霸氣又有擔當的語錄，令女子心動不已，網民都笑言要轉發給男友呢！

林允情陷渣男 激嬲觀眾

林允之前一直被指演技沒進步，終憑着此劇再度受關注，劇中她飾演江南第一琵琶手「宋引章」，由於個性單純，情陷渣男，更與對方私奔，後來慘遭毒打，人財兩失，網民看得太入戲，愈諗愈激氣，竟一度聲言要罷買她代言的產品以懲罰她的愚蠢。此外，她曾一度被質疑假彈，事後表示自己有苦練，只是劇組安排的道具琵琶不能夠真實彈奏。

柳岩有仇報仇 推人落水

柳岩於劇中飾演「孫三娘」一角，原本有個幸福美滿的家庭，卻因為丈夫私通寡婦、兒子還認寡婦為母，令她一度傷心欲絕欲跳河自盡，幸獲劉亦菲、陳曉救回。劇中一幕她為劉亦菲出頭，將人推落水的場口，更向對方說：「你被一個女人扔進水裏，看你以後還怎麼有臉做人。」此幕令網民想起多年前她為好友包貝爾任婚禮伴娘，卻被包貝爾以及韓庚、王祖藍等4名伴郎丟進泳池，令她險些走光，這場戲一出，網民大讚女導演及女編劇，直指「只有女生才會這麼心細，真是太解氣了。」、「君子報仇，十年不晚，柳岩你給我大火起來。」起來。」