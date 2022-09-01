白色強人II︱陳豪胡定欣想開第3輯　望原班演員加倍上陣

陳豪與胡定欣今晚（1日）出席《白色強人II》慰勞宴，明天劇集便播映大結局，定欣對此大表不捨。陳豪對劇集反應好及有大回響，認為努力沒有白費，難得劇集得到政府的注意，獲正面的支持去幫助這些患罕見病的病人而感到開心：「難得拍劇都可以幫助到一小撮人爭取一啲嘢，證明劇集意識幾好。」

問到可有機會再下一城拍第三輯？定欣表示要問監製，她笑言：「齊人都唔易。」不過陳豪就此十分有信心，認為是指日可待。定欣就笑指第三集應該叫做《咖啡強人》，講笑劇中咖啡的出鏡率不比演員少。她認為若再開劇，希望提及其他病患者，從而幫助更多有需要的病人。

提到《白色強人》可望挑戰《妙手人心》，陳豪就認為兩劇大不同，而且相隔多年，認為《白色強人》內容較貼近現時狀況，《妙手仁心》就較多私下生活的問題。問到唐詩詠即將離巢，第三集或不齊人時，陳豪就笑言可能第三集人數多出一倍呢！

近日確診數字不斷上升，定欣表示會更加小心，而向來防疫措施做到足的陳豪，希望經濟不要封鎖下進行防疫，笑言現在回家便變「酒精人」，會作全身消毒，他透露小朋友上星期已開學，細女由幼兒班升上一年班，對返學感興奮，不斷有進步。

郭柏妍亦有現身慰勞宴，劇中她飾演患有驚恐症的病人，演技獲網民大讚，她開心表示多謝網民對她高抬貴手，亦多謝監製、導演的意見，而服裝配搭亦予人感覺神似，自言仍然是新人，希望會一直進步。劇中一幕她慘遭的士司機強暴，她稱感謝劇中的強姦對手，她說：「多謝前輩幫助好多，呢場強暴戲係第一場戲，自己好深刻，因為嗰時12月，要淋雨比較凍，辛苦前輩一路帶住我去演。」劇中她要主動約陳豪，原來現實中她亦會主動追男仔，自爆中學時，兩次向同一男生電話表白，都慘遭食檸檬。