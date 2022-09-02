姚焯菲最新校服Look曝光　唔怕血膽生毛選修Bio學解剖

暑假結束，聲夢兩大人氣王炎明熹（Gigi）及姚焯菲（Chantel）已經開學，由歌手回歸學生身份，昨日（1日）首天開課的Gigi已行程緊密，上午上課，下午即要「變身」為音樂會綵排，學業與工作兩邊忙；至於Chantel放學後便立刻回家，強調會以學業優先。

就讀國際學校的Chantel早於一星期前已開學，她於昨午3時多才下課，並由爸爸駕車送回家，她稱開學初時有點不習慣，幸好很多同班同學都認識，所以很快適應。講到功課繁重，她說：「會以學業行先，如果有考試要溫書，同公司講咗會作出調整。我今年有選修生物科，要學解剖，感覺幾有趣好期待，我唔驚血，有手套就冇問題。（家人有冇叫你努力讀書？）一直都係朝呢個方向。」她指有低年級生找她合照，亦有外籍同學認出她，但就沒有人請她教唱歌，她亦自認未夠專業。

另一邊廂，早前離港一段時間在內地吸金的炎明熹亦昨日開學，約早上8時許，身穿校服及戴上眼鏡的她在姑丈陪同下抵達學校，Gigi見到傳媒時神情略顯尷尬，並即時整理招牌劉海，全程面露笑容及點頭打招呼，但見她睡眼惺忪及額頭長滿青春豆，未知是否休息不足。她約中午12時多放學，姑丈早已在校門外等她。其後Gigi企定定受訪，問到首天上學是否適應？她笑言：「我適應能力都幾強，只係尋晚好興奮，有少少瞓唔着。（跟住要出活動係咪好攰？）還好，希望切換到！我今朝行返學校嘅時候諗緊唱歌嘅嘢，因為嚟緊有表演，但我有用微笑嘅眼神迎接大家。（同學有冇問你喺內地參加節目嘅嘢？）咁又冇，都已經過咗一段時間。」

自爆坐車「釣魚」

之後Gigi與姑丈匆匆離開，趕回家化妝換衫為香港管弦樂團指揮廖國敏與作曲家Johnny Yim（嚴勵行）的音樂會作最後綵排，獻唱玉置浩二的《Dear Friends》，她表示好喜歡這首歌，也好享受這個舞台。她透露前一天晚上4度被雜聲嘈醒，加上開學感到興奮故未能熟睡，對於要開展「返學返工」的日子，她說：「頭先坐車都釣魚，要捉緊時間休息。（有冇壓力？）暫時還好，覺得享受更重要，要好好享受表演。」她續指有去年經驗作鑑，今年會更好分配時間：「今年注重DSE，功課唔會太多。」

提到就讀的學校前日急聘中文老師，要求9月1日上班，她笑說：「我見到，話油塘某女校請教師，油塘得一間女校之嘛，不過今日我知有新老師返工，但應該唔係睇到招聘嚟，佢係教低年級嘅。」早前Gigi參與節目《開心無敵獎門人》，對於曾志偉其後確診染疫，她稱與志偉無太多接觸，估計志偉是節目完後才確診，她在節目中拋下偶像包袱扮豬叫，玩得投入，她自嘲：「我不嬲破壞緊自己形象，試過有朋友叫我扮鬼臉，我都話做就做，熟朋友一齊就會做。」