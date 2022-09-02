【是日通勝】

農曆八月初七

壬寅年 戊申月 戊午日

吉時：上午5時至7時、下午1時至3時、下午5時至7時

凶時：晚上11時至1時、凌晨3時至5時、下午3時至5時

宜：入學、祈福、嫁娶

忌：置業、買田、搭廁

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：17、37、42、47

幸運顏色：黃

【星座運程】

今日幸運星：雙魚座

白羊座：愛情運差勁，不改善溝通技巧，難扭轉劣勢。

金牛座：運勢僅次於雙魚，有心儀對象者可嘗試表白。

雙子座：財運非常好，處理投資事務不妨進取一點。

巨蟹座：生活平穩，只要不貪心，就沒有甚麼大問題。

獅子座：遇到不如意的事要冷靜，才有希望化危為機。

處女座：博上位要靠真材實料，拍馬屁易惹同事反感。

天秤座：事業上碰到棘手問題，是時候正視溝通技巧。

天蠍座：過得自己過得人，待人接物絕不可過橋抽板。

人馬座：事業運欠佳，謹記謀定而後動，衝動易惹禍。

山羊座：心態決定一切，保持樂觀正面，運勢自然好。

水瓶座：好人有好報，待人友善，別人也不會刁難你。

雙魚座：獲幸運之神眷顧，身心狀態佳，生活冇煩惱。

【生肖運程】

相沖生肖：鼠

旺弱指數：（升）牛 桃花旺

（跌）羊 壓力大

鼠：是日沖煞，運勢平平，好高騖遠是大忌。

牛：桃花運極佳，單身者有望打破感情悶局。

虎：獲財神爺眷顧，毋須為錢銀問題而操心。

兔：吉星庇佑，行動力強，距離成功非常近。

龍：求財忌大貪，要見好就收，防因小失大。

蛇：精力充沛，做事認真，工作表現獲認可。

馬：心情暢快，幹勁十足，謀事無往而不利。

羊：壓力沉重，情緒易失控，謀事患得患失。

猴：運氣不錯，獲別人支持，有力轉危為安。

雞：運勢低迷，麻煩不斷出現，萬事要小心。

狗：事業上突飛猛進，不管做甚麼都易成功。

豬：說話不宜太誇張，低調做人對你有好處。

【暢所欲玄】（全球算命師大賽總幹事李文淵師傅）

港珠澳大橋 靈蛇守水口

港珠澳大橋建成後，其人工島的形狀好似蛇頭，加上橋身呈彎曲設計，更像條蛇在珠江口。香港與澳門各自伸出一條蛇守護着珠江水口，形態似是把珠江口之去水，收窄水口，減少流出大海。

網上有討論，港珠澳大橋的形態似蛇，蛇給人的感覺有毒，會影響到港珠澳三地之人，其做人之態度與道德不佳，甚至不幸的，會出現不良官員，刁難百姓。為何會有這樣的討論呢？

好明顯這些人不懂風水知識，更不相信風水文化，偏偏借用風水之名來說事。既然不懂風水，又不信風水，則不應破壞風水文化的名聲，免於給人立心不良的感覺。

山管人丁水管財，蛇形之山砂，在出水口的位置，是守水口的，不但不會對人產生壞影響，反而令這個地區的錢財加強。如果你的居所大窗，正面望住蛇頭形狀的山或建築物，而此蛇頭好像把你吃下，才是凶。正如很多家居見到獅子山的身軀，沒有凶的，正望向獅子口，才會凶。這就是風水的一些巒頭知識。

前文提到龜蛇守水口的風水巒頭，會展龜是中環的進田筆，港珠澳大橋是大灣區的進田筆，由此情況，筆者相信大灣區的發展會有好好的進益。