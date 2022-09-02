楊冪粉絲逼爆商場　活動腰斬急致歉

內地女星楊冪前日於湖南長沙開工，所到之處都有粉絲包圍，原本她要到商場出席活動，怎料人群逼爆3層商場，大會需臨時取消活動，令一班從遠方來的粉絲撲空，楊冪工作室就此發文致歉！

楊冪人氣爆燈，近日她到長沙工作，不少地方都有粉絲等候，一見到楊冪即高聲尖叫，她亦相當識做，就算未化妝，仍停低揮手跟粉絲打招呼，相當親民。前日下午，楊冪原本到長沙某商場出席品牌活動，群眾逼爆3層商場，品牌所處的一層更是擠到水洩不通，並且有公安到場了解，最終基於安全及防疫問題，大會最終宣布活動取消，並於網上發文：「接到公安機關通知，出於不可控的安全因素考慮，要求取消本次楊冪長沙行店內活動……感謝代言人楊冪在此過程中，始終敬業的配合，也很遺憾沒能讓代言人跟更多人見面。」

疑與爾冬陞傾合作

由於不少粉絲遠道而來，對於與偶像緣慳一面大感失望，楊冪工作室亦發文安撫，指楊冪也非常期待跟大家見面，早已做好了各項準備，無奈事與願違，對此「非常抱歉」！

另外，導演爾冬陞正於內地為其執導新片宣傳，期間更相約楊冪食晚飯，兩人曾於電影《消失的子彈》合作過，外界猜測是否有新的合作。