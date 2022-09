C Lam王者挑戰奪冠　將競逐出線到韓國參賽

【特約報道】恭喜!C Lam翟思琳奪得冠軍!

C Lam 以王者挑戰身份競逐,由ACE ENTERTAINMENT及韓國ASIA MODEL FESTIVAL合辦的亞洲最大型模特兒比賽《亞洲模特盛典香港賽區》Face of Hong Kong,以大熱姿態成為三位冠軍之一!由於 C Lam 和Kylie C. 同屬AC娛樂,對於 C Lam 今年以王者挑戰身份參加比賽,問到 Kylie C. 會否看好 C Lam,她說:「大家都係AC娛樂大家庭一份子,當然非常支持。去韓國參加呢個國際性比賽係非常難得,我希望佢可以以最好狀態上陣,可以成功出線去韓國參賽。舊年我參加比賽後,公司畀咗好多機會我去試唔同工作,例如拍廣告,或者拍節目如《戀愛Staycation》,我會將呢啲經驗同佢講,令佢更加掌握喺鏡頭前或台上表演時嘅技巧。」

C Lam 即將與另外兩位冠軍 Ailee C. 及 Brianbond,參與新一輪競逐出線到韓國參賽,究竟誰可出線,代表香港到韓國參賽,大家拭目以待!