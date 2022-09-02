且試天下︱楊洋為趙露思一夜白髮　最強CP嘴到抽筋玩「滾床單」

內地男神楊洋之前在港台電視31播出的劇集《特戰榮耀》中驍勇善戰，今次和「甜寵女神」趙露思合演的內地古裝劇《且試天下》中，於弄劍舞扇間盡顯鐵漢柔情，冧女招數成熱話！逢周一至周五晚上8時30分在港台電視31播放的《且》劇，令「豐蘭息」楊洋及「白風夕」趙露思成為今年「最強CP」！

在改編自同名人氣網絡小說的《且》劇，顏值擔當的楊洋既是心思細密的武林高手，也是尊貴的雍州世子，他和才情名傳天下、同樣暗地有另一身份、身為青州公主的趙露思的甜蜜互動，令觀眾愈看愈大呼血糖高漲，甜到蛀牙！楊洋冧招盡出，如從後抱着女方，並深情的說：「要找的人就是你！」食消夜時直接主動向女方餵食，當女方說嘴唇弄污，他施電眼並說：「我不在意！」高潮所在的洞房花燭夜中，合卺交杯後，楊洋說他那杯酒更甜，趙露思問何解，他說：「你嘗嘗，就知道！」語畢主動獻吻，上演「滾床單」的戲碼，令人動容的，當然是他為救趙露思一夜白髮，令他被網民封為「白髮美男」！

這對「最強CP」在劇中吻戲不斷，甜蜜旖旎，劇外當然緋聞多多，有指向來有「紳士洋」封號的楊洋，拍戲時對趙露思照顧入微，包括幫手撐傘及噴蚊怕水外，還共用手機，而網民更發現他們無論衣服、鞋、首飾以及拍照時的背景幾乎一模一樣，紛紛懷疑他們戲假情真秘「蜜」拍拖，更有傳他們已「見家長」，安排雙方父母在五星級酒店聚餐。雖然傳聞炒得火熱，但趙露思的後援會卻指趙露思是單身，然而無論拍拖與否，楊洋和趙露思無疑是今年最矚目的一對！