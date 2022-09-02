「燈」入夢幻中秋之旅

踏入9月代表中秋節不遠矣，相信大家早早已開始食月餅。想食得更「心安理得」，最好就係兼顧不同的中秋活動，出去玩一玩、打打卡，順便消消食。事不宜遲，馬上睇睇有咩活動啱玩啦！

【賞3D霓虹燈月亮】

霓虹燈招牌可說是香港街景的一道亮麗的風景線，可惜時移世易，這個屬於香港的特色已經買少見少。今年中秋節，黃大仙中心與本地招牌保育平台「街招」聯合推出「霓彩映月」主題活動，以拯救及修復而來的霓虹燈招牌，設計出一個直徑兩米、全港首個3D霓虹燈月亮裝置，更邀請了香港僅存的霓虹燈工藝師傅之一的胡智楷師傅，聯同新晉霓虹燈藝術家劉浩輝，攜手修復及重新製作部分霓虹光管，創意傳承本地「霓虹」工藝。

活動除了霓虹燈月亮裝置外，商場還設立另類「霓虹」打卡區，北館1 樓更會舉辦中秋市集，節日氣氛超濃厚，活動至9月18日止。

【求燈籠許願樹】

在花好月圓夜，當然要許返個願，希望人月兩團圓。老餅店恆香聯乘中環街市，舉辦「恆香‧中環街市 燈影之城 The City of Moon」，這個一期一會的中秋綵燈會呈獻4大必影必玩打卡位，包括由逾200個燈籠組成5米高的「恆香‧中環街市 燈籠許願樹」、6組散發浪漫氛圍的「光影月兔」及「恆香月餅椅」裝飾布置、採用數十年珍藏價值的恆香月餅模具及本地插畫師融合元朗街景設計的「恆香元聚市集小屋」及微型手工藝與小城故事積木展區、以及二樓「中環食街」及場內的香港樓景打卡牆等。除了4大打卡位外，場內還有消費換禮品、獨家懷智月餅、工作坊以及一系列為長者而設的活動等，節目豐富，活動至9月30日止。