六福珠寶周年慶抽獎　頭獎一卡美鑽

六福珠寶為慶祝即將邁向3000間門店，與大家「FUN享愛」，推出大抽獎。

立即了解以下3大抽獎攻略：

1. 成為會員

所有六福珠寶會員均可參加抽獎，還未成為會員？

2. 9月生日幸運兒

只要你是與六福珠寶同月生日的幸運兒，即9月出生的人士，於登記參加抽獎活動時已年滿18歲，可立即參加抽獎！

3. 於六福珠寶門市購物

凡持有2022年9月1日至10月15日期間，於香港六福珠寶門市購物之銷售單據，即可參加抽獎！

得獎名單將於2022年10月25日於六福珠寶Facebook專頁公布。得獎者將於5個工作天內，透過提供的流動電話號碼獲通知領獎事宜。

周年慶購物優惠

1. 指定黃金首飾工費全免。

2. 惠顧鑲嵌類珠寶首飾貨品，最高可享超過40%現金回贈。

3. 鑽石級別會員購物滿指定金額更可賺取3倍積分。

另外，凡以香港政府消費券消費，可以半價購買多款指定鑽石或寶石鑲嵌首飾。六福珠寶接受消費券6大支付工具，既可用於購買珠寶首飾，亦可用於購買金條和金粒。各個支付工具可混合使用，方便合併家人或朋友的帳戶一同消費，十分方便！

推廣生意的競賽牌照號碼：56025-7

活動受條款及細則約束，如有任何爭議，六福珠寶保留最終決定權。

圖片只供參考。